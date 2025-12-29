  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores

El futbolista del AC Milan y de la selección de Estados Unidos rompió el silencio tras la noticia de que estaría teniendo una relación con la famosa actriz.

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2026 a las 10:27 -
  • German Alvarado
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
1 de 19

El futbolista Christian Pulisic quedó en el centro de la atención mediática tras la difusión de versiones sobre una presunta relación sentimental con la actriz estadounidense Sydney Sweeney.

 Fotos Instagram.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
2 de 19

Con actualidad en el AC Milán, el futbolista que también forma parte de la Selección de Estados Unidos, quedó vinculado a un amorío junto a la celebridad estadounidense.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
3 de 19

Aunque para muchos parecía una broma propia del Día de los Santos Inocentes, la versión tomó fuerza y se difundió rápidamente en redes sociales y portales internacionales.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
4 de 19

La información señalaba que el llamado “Capitán América” habría iniciado una relación con la actriz y modelo Sydney Sweeney, una de las celebridades más influyentes del momento.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
5 de 19

Los rumores sobre su relación con la actriz de 28 años comenzaron a circular poco después de la ruptura de la estrella de Euphoria con su ex prometido Jonathan Davino en marzo.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
6 de 19

La información se difundió inicialmente a través de la página de Instagram Bomber’s DNA y fue retomada por varios medios, incluido el portal italiano Gazzetta, generando rápidamente una ola de especulación en línea.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
7 de 19

A pesar de que nunca existió una confirmación oficial ni pruebas gráficas que respaldaran la historia, el rumor se propagó con rapidez. La especulación creció al punto de ser tomada como un hecho por muchos usuarios, llegando inevitablemente a oídos del propio Christian Pulisic.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
8 de 19

Sin embargo, el futbolista del Milan salió al cruce de los rumores y negó de manera categórica cualquier vínculo.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
9 de 19

La reacción del atacante se produjo luego del triunfo de su equipo ante Hellas Verona, en el que anotó uno de los goles, cuando utilizó sus redes sociales para expresar su malestar.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
10 de 19

A través de redes sociales, Pulisic fue directo al señalar que no existe ningún vínculo sentimental con Sydney Sweeney y pidió frenar la difusión de este tipo de contenidos.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
11 de 19

El jugador estadounisense Christian Pulisic se encargó de desmentirlo directamente: bajo otra publicación que señalaba su supuesto noviazgo con Sydney Sweeney, escribió en los comentarios: “Noticias falsas, chicos, dejemos de lado este rumor absurdo”, señaló.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
12 de 19

Posteriormente, reforzó su postura con un mensaje más contundente: “Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario exigir responsabilidades a las fuentes, ya que puede afectar la vida de las personas”.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
13 de 19

Mensaje de Pulisic en su cuenta personal de Instagram donde desmiente el rumor de que estaría saliendo con la actriz Sydney Sweeney.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
14 de 19

El mensaje del jugador dejó en evidencia su molestia por la ligereza con la que se difunden ciertas versiones sin sustento. Para Pulisic, este tipo de ‘fake news’ no solo generan confusión, sino que también pueden tener consecuencias personales y profesionales.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
15 de 19

Con esta aclaración pública, el rumor quedó oficialmente descartado. Así, se pone fin a una historia que involucró sin fundamento a uno de los futbolistas más importantes de Estados Unidos y a una de las actrices más reconocidas del panorama internacional, recordando la importancia de verificar la información antes de darla por cierta.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
16 de 19

Sydney Sweeney es una actriz, productora y figura mediática estadounidense nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington (Estados Unidos).
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
17 de 19

Sweeney se hizo conocida por sus papeles en varias series y películas importantes. Comenzó a ganar atención con papeles en Everything Sucks! y The Handmaid’s Tale.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
18 de 19

Además de actuar, Sydney ha incursionado en la producción audiovisual con su propia compañía Fifty-Fifty Films, enfocada en historias con perspectiva femenina.
¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores
19 de 19

En resumen, Sydney Sweeney es una de las actrices jóvenes más reconocidas del cine y la televisión estadounidense, tanto por sus actuaciones como por su trabajo productivo detrás de cámaras.
Cargar más fotos