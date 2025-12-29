¿Pulisic está saliendo con Sydney Sweeney? El jugador responde a los rumores

El futbolista Christian Pulisic quedó en el centro de la atención mediática tras la difusión de versiones sobre una presunta relación sentimental con la actriz estadounidense Sydney Sweeney.
Con actualidad en el AC Milán, el futbolista que también forma parte de la Selección de Estados Unidos, quedó vinculado a un amorío junto a la celebridad estadounidense.
Aunque para muchos parecía una broma propia del Día de los Santos Inocentes, la versión tomó fuerza y se difundió rápidamente en redes sociales y portales internacionales.
La información señalaba que el llamado “Capitán América” habría iniciado una relación con la actriz y modelo Sydney Sweeney, una de las celebridades más influyentes del momento.
Los rumores sobre su relación con la actriz de 28 años comenzaron a circular poco después de la ruptura de la estrella de Euphoria con su ex prometido Jonathan Davino en marzo.
La información se difundió inicialmente a través de la página de Instagram Bomber’s DNA y fue retomada por varios medios, incluido el portal italiano Gazzetta, generando rápidamente una ola de especulación en línea.
A pesar de que nunca existió una confirmación oficial ni pruebas gráficas que respaldaran la historia, el rumor se propagó con rapidez. La especulación creció al punto de ser tomada como un hecho por muchos usuarios, llegando inevitablemente a oídos del propio Christian Pulisic.
Sin embargo, el futbolista del Milan salió al cruce de los rumores y negó de manera categórica cualquier vínculo.
La reacción del atacante se produjo luego del triunfo de su equipo ante Hellas Verona, en el que anotó uno de los goles, cuando utilizó sus redes sociales para expresar su malestar.
A través de redes sociales, Pulisic fue directo al señalar que no existe ningún vínculo sentimental con Sydney Sweeney y pidió frenar la difusión de este tipo de contenidos.
El jugador estadounisense Christian Pulisic se encargó de desmentirlo directamente: bajo otra publicación que señalaba su supuesto noviazgo con Sydney Sweeney, escribió en los comentarios: “Noticias falsas, chicos, dejemos de lado este rumor absurdo”, señaló.
Posteriormente, reforzó su postura con un mensaje más contundente: “Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario exigir responsabilidades a las fuentes, ya que puede afectar la vida de las personas”.
Mensaje de Pulisic en su cuenta personal de Instagram donde desmiente el rumor de que estaría saliendo con la actriz Sydney Sweeney.
El mensaje del jugador dejó en evidencia su molestia por la ligereza con la que se difunden ciertas versiones sin sustento. Para Pulisic, este tipo de ‘fake news’ no solo generan confusión, sino que también pueden tener consecuencias personales y profesionales.
Con esta aclaración pública, el rumor quedó oficialmente descartado. Así, se pone fin a una historia que involucró sin fundamento a uno de los futbolistas más importantes de Estados Unidos y a una de las actrices más reconocidas del panorama internacional, recordando la importancia de verificar la información antes de darla por cierta.
Sydney Sweeney es una actriz, productora y figura mediática estadounidense nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington (Estados Unidos).
Sweeney se hizo conocida por sus papeles en varias series y películas importantes. Comenzó a ganar atención con papeles en Everything Sucks! y The Handmaid’s Tale.
Además de actuar, Sydney ha incursionado en la producción audiovisual con su propia compañía Fifty-Fifty Films, enfocada en historias con perspectiva femenina.
En resumen, Sydney Sweeney es una de las actrices jóvenes más reconocidas del cine y la televisión estadounidense, tanto por sus actuaciones como por su trabajo productivo detrás de cámaras.