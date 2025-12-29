María Corina Machado felicita a Nasry Asfura por su victoria en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

La líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó públicamente al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, tras su victoria en las elecciones generales, destacando el proceso democrático hondureño y expresando su respaldo al próximo gobierno.

A través de una publicación en X, Machado manifestó: "Mi cariño y reconocimiento a todo el pueblo de Honduras y mis felicitaciones a su presidente electo, Nasry Tito Asfura, por su victoria".

Afirmó que, con este proceso, "Honduras ratifica su vocación democrática y su decisión de contribuir a lograr un hemisferio más libre, más próspero y más seguro", aludiendo al papel que, a su juicio, puede desempeñar el país centroamericano en el escenario continental.

La dirigente venezolana también hizo referencia directa a la situación de su país al señalar que "la liberación de Venezuela es indispensable para este propósito" y expresó que cuentan "con el nuevo gobierno hondureño como un aliado fundamental para la transición en nuestro país".

Asimismo, expresó sus buenos deseos al mandatario electo y reiteró el respaldo del movimiento que encabeza: "En nombre de los venezolanos, le deseo el mayor de los éxitos y le ratifico nuestro apoyo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Machado concluyó su mensaje adelantando una etapa de acercamiento entre ambas naciones: "Muy pronto construiremos fuertes lazos entre nuestras dos naciones libres y democráticas".