Expresidentes latinoamericanos felicitan a Asfura por su victoria electoral

"Felicitamos al exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, por su elección como nuevo presidente de la República de Honduras", señaló un comunicado del Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes latinoamericanos

Fotografía de archivo del 8 de noviembre de 2025 del entonces candidato a la Presidencia de Honduras, Nasry Asfura, ahora electo presidente de Honduras.

 Foto: Agencia EFE
Bogotá, Colombia.

El Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes latinoamericanos y otros representantes, felicitó este jueves al nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y aseguró que su triunfo representa un avance significativo para la democracia de América Latina y el Caribe.

"Los miembros y expresidentes del Grupo Libertad y Democracia felicitamos al empresario y exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, por su elección como nuevo presidente de la República de Honduras", señaló un comunicado del Grupo.

Derecha española felicita a Asfura por su victoria electoral

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado el miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40.26 % de los votos en las elecciones generales del 30 de noviembre.

"Este resultado representa un paso significativo para la democracia hondureña y para América Latina y el Caribe, y expresa la voluntad soberana del pueblo hondureño en favor de un nuevo comienzo, basado en el respeto por las instituciones, el Estado de derecho y las libertades fundamentales, frente a las expresiones de demagogia y populismo que han afectado a la región", añadió hoy el Grupo en su comunicado.

Del Grupo forman parte los expresidentes Guillermo Lasso (Ecuador), Iván Duque (Colombia), Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón (México), Rafael Calderón (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá) y Mauricio Macri (Argentina), entre otros.

China "respeta" la victoria de Asfura, que planteó romper relaciones con Pekín

Los expresidentes hicieron un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a acompañar este proceso democrático, a reconocer y respetar los resultados electorales, y a contribuir a la protección de la institucionalidad y la estabilidad democrática en Honduras.

Por último, desearon a Asfura los "mayores éxitos" en su mandato y expresaron su respaldo a su propósito de unir a los hondureños, promover el diálogo democrático y articular a todas las fuerzas vivas del país en favor del desarrollo, la reconciliación y el progreso de Honduras.

