El crimen de la ingeniera da un giro y refuerza la hipótesis pasional

Se informó que la pareja sentimental de la ingeniera, al llegar a la escena del crimen, inicialmente manifestó que no reconocía el vehículo debido al sticker en el vidrio trasero de la cabina, y que quería saber quién se encontraba en su interior. El vehículo presentaba más de 25 perforaciones de bala y, al realizar el reconocimiento del cuerpo de Lilian Elizabeth, se determinó que tenía siete heridas provocadas por arma de fuego.Los sicarios que le quitaron la vida a la ingeniera se conducían en un automóvil marca Honda Civic, color azul.