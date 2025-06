Con grúa bajan al hombre más obeso de Honduras de un tercer piso en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Naser Isa Ilsaca, es quizás el hombre más obseso de Honduras con 630 libras de peso. La obesidad mórbida que padese, acompañada por insuficiencia renal y úlceras, le ha impedido movilizarse de su cama y está al cuidado de sus familiares.

Nasser Hilsaca es un conocido comerciante ceibeño de origen Arabe que desde unos 5 años no ha podido salir de su apartamento del tercer piso de un edificio en el barrio El Centro de La Ceiba, Atlántida.

Este domingo 22 de junio, ha recaído de su enfermedad y ha necesitado de atención médica urgente, por lo que requiere ser trasladado a un hospital, sin embargo afronta la dificultad de bajarlo de su cuarto, debido a su enorme cuerpo.

"Estoy con problemas graves de salud si no me sacan de la casa usted sabe lo que me va a pasar. Estoy grave tengo que salir, los médicos me han dicho que tengo que salir de aquí, estoy muy delicado", dijo Nasser.

Sus familiares pidieron apoyo a miembros del Cuerpo de Bomberos para poder sacarlo. Al llegar en su auxilio, se comprobó que por las gradas internas del edificio no era posible bajarlo, por lo que los bomberos llevaron vehículo provisto con una grúa canasta, para sacarlo por la parte frontal.