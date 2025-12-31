Estrellas del fútbol y deportistas que murieron en 2025: dejaron su huella

El 2025 se termina, un año en el que hay que lamentar la pérdida de figuras del fútbol y atletas que fallecieron por diferentes causas. El mundo del deporte los sigue llorando. ¡Diogo Jota, una de las muertes más sonadas!
Noh Haeng-seok - Futbolista surcoreano que murió el 1 de enero de 2025 a los 36 años debido a una enfermedad. Jugaba como defensor central y se había retirado de la canchas en 2021 por su padecimiento.
Cristóbal Ortega - El exjugador mexicano murió el 2 de enero a los 68 años. Fue campeón con el América, club que defendió desde 1974 hasta 1991. En su palmarés también se encuentran dos Copas Interamericanas y tres Concahampions.
Javier Dorado - Ex lateral zurdo del Real Madrid que perdió la batalla el 27 de febrero por una leucemia a sus 48 años. El español también vistió las camisetas del Mallorca y Sporting.
Nico Hidalgo - Un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos que padecía desde 2021 acabó con la vida del acatante español el 1 de marzo a sus 32 años. Sus equipos fueron Granada, Cádiz y Racing de Santander.
Akinori Nakayama - Gimnasta japonés y ganador de seis medallas de oro olímpicas falleció el 9 de marzo a los 82 años. Fue una verdadera inspiración para todos aquellos atletas y aficionados de su disciplina.
Nikola Pokrivac - El exfutbolista croata murió a los 38 años tras sufrir un accidente automovilístico. El terrible suceso ocurrió el 18 de abril y perdió la vida junto a otra persona en una colisión entre cuatro carros.
Hugo Gatti - Mejor conocido como el 'Loco', falleció el 20 de abril a los 80 años tras estar internado en un hospital de Buenos Aires de su natal Argentina. El exportero siempre será recordado en Boca Juniors y es uno de los futbolistas con más partidos disputados en la liga de su país (765).
Guo Jiaxuan - El futbolista juvenil chino de 18 años murió el 20 de marzo de 2025 en Pekín como consecuencia de una lesión cerebral ocurrida mientras entrenaba en España el pasado 6 de febrero. Guo se encontraba en España preparándose con la selección de Pekín para un campeonato a nivel nacional en China, recogió este jueves la publicación local Jiemian.
George Foreman - El estadounidense, dos veces campeón del mundo del peso pesado y oro olímpico, falleció el 22 de marzo a los 76 años. George Foreman fue dos veces campeón mundial del peso pesado y oro olímpico en México 1968. Octavo mejor peso pesado de la historia según International Boxing Research Organization.
Leo Beenhakker - El 10 de abril de 2025 falleció el icónico entrenador de fútbol Leo Beenhakker. Fue un entrenador histórico de origen neerlandés, muy recordado por dirigir al Real Madrid y ganar tres ligas consecutivas con la famosa "Quinta del Buitre", además de sus éxitos con el Ajax y el Feyenoord en su país.
Manolo ‘el del Bombo’ - El icónico aficionado de la Selección falleció el 1 de mayo a los 76 años. Manolo y su bombo habían apoyado a la Selección Española en diez Mundiales durante más de 40 años.
Juan Ramón Verón - El exfutbolista y exentrenador argentino Juan Ramón ‘la Bruja’ Verón, padre del también exjugador Juan Sebastián Verón, falleció el 27 de mayo en el Instituto Médico Platense de La Plata a los 81 años, a causa de un deterioro progresivo y de complicaciones renales, informó el club en el que fue ídolo, el Estudiantes de La Plata.
Terry Brunk - El 11 de mayo de 2025 falleció Terry Brunk, más conocido por su nombre en el ring, Sabu. Fue una leyenda de la lucha libre profesional, especialmente conocido por su estilo extremo en la Extreme Championship Wrestling (ECW).
Georgia O'Connor - Invicta boxeadora británica, falleció el 22 de mayo con apenas 25 años poco meses después de comunicar que le diagnosticaron, con un gran retraso, un cáncer "raro y agresivo".
Diogo Jota - El delantero portugués del Liverpool murió el 3 de julio a los 28 años en un accidente de tráfico en Cernadilla, España, cuando intentaba volver a los trabajos del club inglés para disputar la nueva campaña. Según los reportes, le habían recomendado viajar por tierra y acabó con el final más triste de todos.
André Silva - En el accidente que sufrió Diogo Jota también perdió la vida su hermano de 25 años. Ambos se formaron en el Porto y dejaron un gran vacío en el deporte.
Hulk Hogan - Leyenda de la lucha libre y WWE, falleció el 24 de julio a los 71 años luego de surir un paro cardiaco mientras se encontraba en su vivienda en Clearwater, Florida, Estados Unidos.
Alejandra Oliveras - La ex boxeadora argentina murió el 28 de julio con 48 años tras estar internada en un hospital de Santa Fe. La 'Locomotora' había sufrido un un derrame cerebral y complicaciones posteriores como una embolia pulmonar masiva le provocaron un paro cardiorrespiratorio.
Jorge Costa - El exdefensor del Porto y luego director deportivo del club murió el 5 de agosto con 53 años. También sufrió un ataque al corazón en su domicilio.
Miguel Ángel Russo - El entrenador de Boca Juniors murió el 8 de octubre con 69 años tras no lograr superar una larga enfermedad. Llevaba sin poder dirigir al equipo plenamente desde el 21 de septiembre porque su salud se complicaba.
Manuel Lapuente - El exdirector técnico de la Selección de México falleció el sábado 25 de octubre a los 81 años. ‘Manolo’, como se le decía de cariño, fue el estratega que comandó al Tricolor a los octavos de final en el Mundial Francia 98, además de que logró el título de la Copa Confederaciones 1999 en el Estadio Azteca ante Brasil. Murió debido a complicaciones de una neumonía que deterioró su salud.