¡Todo listo para recibir el 2026!: celebridades que actuarán en Nochevieja

Cada 31 de diciembre, cerca de un millón de personas se congregan en Times Square, en Nueva York, para presenciar la tradicional caída de la bola de Nochevieja. Al mismo tiempo, más de mil millones de espectadores en todo el mundo siguen el evento a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales, marcando simbólicamente el inicio del nuevo año.
La famosa bola desciende desde el asta ubicada en lo alto del One Times Square desde 1907. Su versión más reciente, conocida como la Bola Constelación, debutó en 2025 y representa la novena actualización del objeto emblemático.
Para la celebración de 2026, el evento incluyendo la caída habitual de la bola, seguida del encendido de un diseño especial en rojo, blanco y azul como parte de la antesala del 250.º aniversario de Estados Unidos.
De acuerdo con USA Today, tras la medianoche la bola volverá a elevarse por encima del símbolo del año 2026 y permanecerá allí hasta el 4 de julio, cuando descenderá nuevamente como parte de las celebraciones patrias.
Aunque la caída de la bola es el momento más esperado de la víspera de Año Nuevo, la jornada incluye múltiples espectáculos musicales y transmisiones especiales que acompañarán el cierre de 2025 antes del conteo final.
En Nueva York, Ryan Seacrest encabezará el especial de ABC Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, con la participación de artistas como Chance the Rapper —quien también será copresentador junto a Julianne Hough—, Chappell Roan y Charlie Puth. Por su parte, Anderson Cooper y Andy Cohen conducirán la cobertura desde Times Square en New Year's Eve Live, de CNN.
En el sur del país, el comediante Bert Kreischer y el cantautor HARDY presentarán New Year's Eve Live: Nashville's Big Bash, que contará con actuaciones de Keith Urban, Jason Aldean y Lainey Wilson, entre otros artistas.
Independientemente del especial que elijas —o si decide seguir varios antes de la medianoche—, todas las miradas estarán puestas en One Times Square cuando el reloj marque el inicio de 2026. A continuación, te contamos cómo ver y transmitir gratis la caída de la bola de Nochevieja desde cualquier lugar.
Varios especiales de televisión marcarán la cuenta regresiva hacia 2026
Diversos especiales televisivos ya están programados para acompañar la llegada de 2026, con transmisiones en vivo desde distintas ciudades de Estados Unidos y una amplia oferta de música, comedia y espectáculos.
Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest, uno de los programas más longevos de la televisión estadounidense, se emite desde 1973. Ryan Seacrest, quien asumió como presentador principal tras el fallecimiento de Dick Clark en 2012, encabezará el especial por vigésima primera ocasión. En Times Square estará acompañado nuevamente por Rita Ora, quien participa por tercer año consecutivo.
El programa contará con múltiples actuaciones musicales, entre ellas las de Diana Ross, Mariah Carey y las voces de HUNTR/X (KPop Demon Hunter): Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami. La transmisión comenzará a las 8 p. m. (hora del este) por ABC y estará disponible al día siguiente en Hulu.
Por su parte, CNN New Year’s Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen regresa por noveno año consecutivo. El especial ofrecerá comentarios humorísticos de los conductores, además de presentaciones de artistas como Robyn, Shakira y Bryan Adams, entre otros. El programa se emitirá a partir de las 8 p. m. (hora del este) en CNN y su aplicación móvil, y podrá verse por primera vez en exclusiva en CNN All Access, la nueva plataforma de suscripción del canal, así como en aplicaciones para televisores inteligentes.
En Nashville, el comediante Bert Kreischer y el cantautor HARDY presentarán New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash. El especial se transmitirá desde la capital de la música country y contará con la influencer Haley Baylee, conocida también como Haley Kalil, como corresponsal en Nueva York. Entre los artistas principales figuran Jason Aldean, Lainey Wilson y Bailey Zimmerman. El espectáculo de cinco horas comenzará a las 8 p. m. (hora del este) por CBS y Paramount+.
Los Jonas Brothers protagonizarán un especial de Nochevieja de dos horas con cuenta regresiva incluida. El grupo interpretará éxitos y canciones de su más reciente álbum, Greetings From Your Hometown, en un concierto en vivo desde el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida. La transmisión comenzará a las 10 p. m. (hora del este) y estará disponible exclusivamente a través de Samsung TV Plus.
Finalmente, Nexstar ofrecerá una transmisión sindicada que incluirá actuaciones en vivo de bandas clásicas de rock como Styx y Foreigner, además de un espectáculo de fuegos artificiales. El programa será grabado desde cuatro ciudades —Nueva York, Dallas, Phoenix y Las Vegas— y se emitirá a través de 138 estaciones propias y afiliadas de Nexstar en 116 mercados, a partir de las 8 p. m. (hora del Pacífico).