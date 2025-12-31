¡Todo listo para recibir el 2026!: celebridades que actuarán en Nochevieja

Cada 31 de diciembre, cerca de un millón de personas se congregan en Times Square, en Nueva York, para presenciar la tradicional caída de la bola de Nochevieja. Al mismo tiempo, más de mil millones de espectadores en todo el mundo siguen el evento a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales, marcando simbólicamente el inicio del nuevo año.

La famosa bola desciende desde el asta ubicada en lo alto del One Times Square desde 1907. Su versión más reciente, conocida como la Bola Constelación, debutó en 2025 y representa la novena actualización del objeto emblemático.

Para la celebración de 2026, el evento incluyendo la caída habitual de la bola, seguida del encendido de un diseño especial en rojo, blanco y azul como parte de la antesala del 250.º aniversario de Estados Unidos.

De acuerdo con USA Today, tras la medianoche la bola volverá a elevarse por encima del símbolo del año 2026 y permanecerá allí hasta el 4 de julio, cuando descenderá nuevamente como parte de las celebraciones patrias.

Aunque la caída de la bola es el momento más esperado de la víspera de Año Nuevo, la jornada incluye múltiples espectáculos musicales y transmisiones especiales que acompañarán el cierre de 2025 antes del conteo final.

En Nueva York, Ryan Seacrest encabezará el especial de ABC Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, con la participación de artistas como Chance the Rapper —quien también será copresentador junto a Julianne Hough—, Chappell Roan y Charlie Puth. Por su parte, Anderson Cooper y Andy Cohen conducirán la cobertura desde Times Square en New Year's Eve Live, de CNN.

En el sur del país, el comediante Bert Kreischer y el cantautor HARDY presentarán New Year's Eve Live: Nashville's Big Bash, que contará con actuaciones de Keith Urban, Jason Aldean y Lainey Wilson, entre otros artistas.

Independientemente del especial que elijas —o si decide seguir varios antes de la medianoche—, todas las miradas estarán puestas en One Times Square cuando el reloj marque el inicio de 2026. A continuación, te contamos cómo ver y transmitir gratis la caída de la bola de Nochevieja desde cualquier lugar.