Bryce Dallas Howard anticipa una Ahsoka 2 “mágica y divertida”

La expectativa por la segunda temporada de Star Wars: Ahsoka se elevó al máximo. En medio de rumores sobre su participación, la directora Bryce Dallas Howard ofreció una descripción de tres palabras que no solo confirmó su regreso, sino que también estableció un tono inesperado y marcadamente positivo para la próxima entrega de la serie de Disney+.

Durante la New York Comic Con 2025, la actriz y directora Bryce Dallas Howard —conocida por sus actuaciones en películas como Lady in the Water y Argylle— conversó en el espacio Pop Spot con Ashley V. Robinson, colaboradora de Popverse. Ante la consulta sobre su regreso para dirigir episodios en la segunda temporada de Ahsoka, Howard lo confirmó de inmediato.

Robinson, con el objetivo de evitar spoilers de la serie protagonizada por Rosario Dawson, le pidió que describiera la próxima temporada usando “tres palabras o menos”. La respuesta de Howard fue directa y entusiasta: “Diversión, diversión y más diversión”.

La directora amplió luego su perspectiva y aseguró que la experiencia detrás de cámaras fue profundamente gratificante. Afirmó que filmar la serie fue “la más divertida” que ha tenido en su vida adulta, describió el verano de rodaje como “mágico” y sostuvo que dirigir Ahsoka ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera.

La segunda temporada de Ahsoka concluyó su rodaje hace apenas unas semanas y se encuentra actualmente en la fase de edición y efectos visuales, un proceso clave para mantener el alto estándar técnico que caracteriza a la serie.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Al igual que en la primera entrega, esta nueva temporada cuenta nuevamente con Dave Filoni como escritor principal, consolidando así su visión dentro del universo de Star Wars. Entre los directores confirmados se encuentra Bryce Dallas Howard, quien dirigirá dos episodios, sumándose a su trabajo previo en The Mandalorian y The Book of Boba Fett.

Howard también compartió una reflexión sobre lo que significa trabajar de forma constante dentro del universo de Star Wars. Señaló que cada oportunidad para dirigir le ha permitido explorar distintas facetas de la galaxia, algo que —según explicó— resulta siempre emocionante.

En trabajos anteriores, Howard se sintió especialmente fascinada por la cultura mandaloriana, así como por la posibilidad de experimentar con el Darksaber y los matices técnicos que implica su uso.

En el caso específico de Ahsoka, la directora destacó que la serie involucra de manera natural a los Jedi o, como ella misma indicó, “tal vez Jedi”. En ese sentido, subrayó su respeto por la esencia de la saga y su cuidado por no alterar los elementos ya establecidos del universo: “Yo seguía diciendo: ‘¡Soy nueva en The Force! ¡Soy nueva en The Force!’, porque no quería inventar nada sobre la marcha que no formara parte del tejido de la historia”.

La segunda temporada continuará el viaje de su protagonista tras los acontecimientos ocurridos en Peridea. La narrativa estará marcada por una creciente tensión, mientras la Nueva República se prepara para enfrentar una amenaza cada vez más evidente, encabezada por Thrawn.

Además, el regreso de personajes clave como Sabine Wren y Shin Hati anticipa una historia de mayor ambición. La expectativa entre los seguidores es alta, especialmente por descubrir hasta qué punto esta nueva etapa logrará ser tan “divertida” como promete Howard, sin dejar de lado el conflicto inminente que se cierne sobre la galaxia.

¿Podrá este énfasis en el factor “diversión” y en la gratificación personal de sus directores traducirse en una experiencia igualmente disfrutable para los fans, mientras la Nueva República enfrenta el inminente regreso de Thrawn? Solo el tiempo y la fase de posproducción lo dirán.