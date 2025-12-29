Marathón anuncia precios para la final ante Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón no pierde tiempo y este lunes en horas de la mañana anunció los precios establecidos para la final de ida del Apertura 2025-2026 que sostendrá contra Olimpia. Horas después de haber confirmado que el primer encuentro será este domingo 4 de enero en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a partir de las 4:30PM, la junta directiva del conjunto verdolaga anunció el precio de los boletos que deberán de pagar todos los aficionados que desean asistir al encuentro.

La dirigencia del monstruo verde tomó la decisión de que el sector de populares, es decir sol este, norte y sur, tendrá un costo de 500 lempiras, en el caso de silla valdrá 1200 Lps y palco L.2,500.00. A falta de confirmación oficial, todo indica de que la barra del Olimpia podrá ingresar sin problemas al recinto deportivo y como suele hacer costumbre, se estaría ubicando en el sector de sol sur, mientras que la Furia Verde del conjunto local estará en el lado este. Cabe resaltar que el estadio Olímpico de San Pedro Sula tiene un aforo aproximado de 37 mil aficionados, por lo que se espera un llenazo ya que se respira un gran ambiente por una final que sostendrán los dos mejores equipos de la presente campaña. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Liderado por su entrenador Pablo Lavallén, de nacionalidad argentina, Marathón busca la ansiada décima copa en el torneo de su centenario, mismo en el que el Monstruo Verde perdió a su “Eterno Presidente”, Orinson Amaya, quien falleció el pasado 1 de diciembre a causa de un infarto fulminante.

En el caso del Olimpia, el equipo más laureado de Honduras quiere conseguir la corona número 40 y de conquistarla sería su bicampeonato de la mano del estratega uruguayo Eduardo Espinel. En el caso del segundo round, el partido de Gran Final será en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, a estas alturas se desconoce la fecha que se disputará ya que la directiva melenuda quería jugar sábado y martes, pero los verdolagas no aceptaron.

Precios de boletos para la final de ida: