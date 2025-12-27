Denuncian lo que pasó con la nueva pantalla del Estadio Nacional “Chelato Uclés”

Lo que comenzó como una mejora para el aficionado hondureño terminó empañado por un lamentable hecho, luego de que la nueva pantalla del Estadio Nacional “Chelato Uclés” fuera vandalizada días después de su estreno.
El pasado 17 de diciembre se estrenó la nueva pantalla del Estadio Nacional “Chelato Uclés”, una mejora impulsada por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) con el objetivo de brindar una mejor experiencia al aficionado hondureño.
La pantalla fue presentada oficialmente durante el partido entre Olimpia y Motagua, correspondiente a las triangulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
En su debut, todo se desarrolló conforme a lo esperado, cumpliendo con las expectativas tanto de los organizadores como de los asistentes al estadio.
El moderno dispositivo funcionó de manera óptima, permitiendo disfrutar de una imagen clara y nítida de todo lo que sucedía en el terreno de juego durante el encuentro.
Esta nueva pantalla forma parte del proceso de modernización del principal escenario deportivo del país, una de las obras recientes ejecutadas por CONDEPOR.
Sin embargo, no todas han sido buenas noticias tras su estreno, ya que apenas diez días después se reportó un hecho lamentable.
La tarde de este sábado 27 de diciembre, CONDEPOR denunció que la nueva pantalla ya fue víctima de vandalismo.
Según la información proporcionada, los daños fueron ocasionados específicamente en los cables de fibra óptica del dispositivo.
La denuncia se dio a conocer previo al duelo entre Olimpia y Real España, correspondiente a la última jornada de la Triangular.
Debido a estos daños, la pantalla LED no podrá ser utilizada durante el partido de este sábado en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”.
CONDEPOR condenó públicamente la vandalización y calificó el hecho como un atentado contra una de las obras más recientes de infraestructura deportiva del país.
De acuerdo con el comunicado oficial, la afectación representa un perjuicio tanto técnico como económico, al tratarse de un equipo de alta tecnología.
La institución informó que ya se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y deducir las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, las autoridades determinarán las sanciones deportivas y penales, al considerarse este acto como destrucción de propiedad del Estado de Honduras.
El organismo calificó el hecho como un acto cobarde que atenta contra el patrimonio de todos los hondureños, al tratarse de una obra financiada con fondos públicos.