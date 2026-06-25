Honduras niega gestiones para restablecer relaciones con Taiwán

Tegucigalpa, Honduras

Dos años después de la ruptura diplomática entre Honduras y Taiwán, el debate sobre un eventual restablecimiento de relaciones volvió a tomar fuerza luego de que autoridades taiwanesas aseguraran que mantienen contactos con líderes políticos hondureños y expresaran su disposición de reconstruir una relación que se extendió por más de ocho décadas. El gobierno hondureño, sin embargo, salió al paso de esas declaraciones y aseguró que no existen conversaciones ni gestiones oficiales para reanudar vínculos con Taipéi. La controversia surgió tras una entrevista concedida por Ming-Chi Chen, viceministro político del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, quien afirmó que su gobierno mantiene expectativas de restablecer la amistad histórica con Honduras y reactivar los programas de cooperación suspendidos tras la decisión adoptada en marzo de 2023 por Xiomara Castro, entonces presidenta de Honduras.

La reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional fue inmediata. Mediante un comunicado oficial, la Cancillería aclaró que Honduras no desarrolla ninguna gestión diplomática para restablecer relaciones con Taiwán y que la política exterior del país continúa guiándose por los compromisos internacionales vigentes. “La Cancillería aclara que Honduras no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas”, señaló la institución.

La relación diplomática entre Honduras y Taiwán se mantuvo desde 1941 y fue una de las más prolongadas de América Latina. Durante décadas, la cooperación taiwanesa tuvo presencia en programas de salud, educación, agricultura, infraestructura, asistencia técnica y desarrollo comunitario. No obstante, el 25 de marzo de 2023 Honduras oficializó la ruptura de relaciones diplomáticas con Taipéi y reconoció a la República Popular China bajo el principio de “una sola China”. Con esa decisión, el país modificó una de las alianzas más estables de su política exterior y se sumó a la disputa geopolítica que Pekín y Taiwán mantienen por el reconocimiento internacional. La decisión provocó el retiro inmediato de la representación diplomática taiwanesa en Tegucigalpa y el cierre de su embajada, en uno de los giros diplomáticos más relevantes de Honduras en las últimas décadas. Pese a la ruptura, Taiwán sostiene que mantiene abierta la puerta para un eventual acercamiento. Chen aseguró que su gobierno está dispuesto a reactivar todos los programas de cooperación que desarrollaba anteriormente en Honduras si se restablece la relación bilateral. “Si podemos restablecer nuestra amistad, estamos dispuestos a reanudar todos los proyectos de cooperación”, afirmó el funcionario taiwanés. El diplomático señaló que los beneficios de una eventual reanudación irían más allá de la reapertura del mercado para el camarón hondureño, uno de los sectores que más resintió el fin de las relaciones comerciales preferenciales con Taiwán. Según Chen, existen posibilidades de cooperación en áreas como salud, educación, sistemas hospitalarios, tecnología, agricultura, acuicultura y transformación económica. “El restaurar el volumen de exportación de camarones solo sería una pequeña parte de la reanudada amistad”, sostuvo.

Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones fue la valoración sobre los resultados obtenidos por Honduras tras establecer relaciones con China. El funcionario aseguró que Pekín hizo promesas de cooperación que, según Taiwán, no han generado los resultados esperados. “Sabemos que China, al establecer relaciones con Honduras, ha hecho muchas promesas, pero, según entendemos, no las han estado cumpliendo”, manifestó. Chen también defendió el modelo de cooperación taiwanés frente al esquema impulsado por China en distintos países de América Latina, al señalar que Taiwán busca relaciones basadas en el desarrollo conjunto y no en intereses geopolíticos. Otro elemento que avivó el debate fue la afirmación del viceministro de que Taiwán mantiene comunicación con actores políticos hondureños. Según dijo, el interés por restablecer relaciones no se limita a un partido político específico, sino que busca construir consensos más amplios. “Estamos en conversación con muchos líderes políticos y comunitarios”, declaró. El funcionario recordó, además, que durante la campaña electoral algunos dirigentes hondureños expresaron públicamente su interés en retomar la relación con Taiwán.