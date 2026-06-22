Taiwán revela conversaciones con Honduras para restablecer relaciones diplomáticas

Tegucigalpa, Honduras

En cuanto a la relación con China continental, el funcionario de taiwanés prosiguió: "si vemos cual ha sido la relación con China de muchos países de la región, un ejemplo sería del vecino país de acá que es Brasil, que era una potencia industrial, pero a medida que iba fortaleciendo los vínculos con China, su industria ha ido retrocediendo y de hecho en estos momentos su economía depende más de la exportación de materias primas, porque su industria ha sido perjudicada por los productos baratos que vende China".

Y hay muchos temas más allá del camarón en los que podemos trabajar juntos. Una colaboración con Taiwán sería una colaboración con miras hacia el futuro", recalcó.

"Si restablecemos relaciones, ya mencionamos que el sector camaronero solo sería una pequeña parte, pero de hecho en la cooperación sería más allá de compras. También podemos compartir lo que son conocimientos en la cría, la congelación y la gestión de la industria.

Así que de nuestra parte estamos muy entusiasmados de retomar esta amistad y quisiéramos llegar a los líderes políticos de Honduras con este entusiasmo que tenemos", explicó.

"El restaurar el volumen de exportación de camarones solo sería una pequeña parte de la reanudada amistad. Podemos trabajar en muchos ámbitos más, como la cooperación en la medicina, que es muy prioritaria para el presidente Asfura .

Dijo que "tenemos gran crecimiento, tenemos mucha oportunidad de colaboración y quisiéramos compartir estas oportunidades con Honduras. Sabemos que China , al establecer relaciones con Honduras, ha hecho muchas promesas, pero, según entendemos, no las han estado cumpliendo y, si podemos reanudar nuestra amistad, no solamente vamos a seguir trabajando en la exportación de camarón, que sé que es algo que ha impactado bastante a su país, sino que va mucho más allá nuestras cooperaciones", prosiguió.

Solo quisiera mencionar una cifra, que en este año la economía de China no está tan fuerte como uno pensaría, el crecimiento de la meta que quieren alcanzar anual de cinco por ciento, y nosotros en la primera temporada de este año alcanzamos un 13 por ciento".

Sabemos que el presidente Asfura ha hecho esa promesa durante la campaña y vamos a seguir trabajando en eso y creo que ni siquiera es necesario volver a repetir todos los beneficios que uno podría obtener con mantener una amistad con nosotros.

Chen fue consultado sobre las expectativas que existen para que a corto o mediano plazo se puedan reanudar las relaciones bilaterales, a lo que manifestó: "Es nuestra expectativa que podamos restablecer nuestras relaciones diplomáticas que hemos tenido.

"La trayectoria de desarrollo cuenta con mucho apoyo de diferentes partes de la comunidad global y siempre hemos querido y queremos retribuir lo que hemos recibido, queremos compartir la bondad que hemos recibido a lo largo de los años y eso es algo que queremos compartir con Honduras también", reflexionó.

De hecho, una gran diferencia entre nuestros dos lados es que sus relaciones diplomáticas son un método de expandir su hegemonía y, en cambio, Taiwán lo que trata es de expandir la amistad", detalló.

" A diferencia de China , como nosotros no tenemos tantos amigos comparados con ellos, nosotros valoramos a cada uno de los que sí tenemos y estamos siempre dispuestos a retomar viejas amistades y conocer nuevas amistades también.

"Si podemos restablecer nuestra amistad, estamos dispuestos a reanudar todos los proyectos de cooperación. Sabemos que Honduras y Taiwán hemos sido amigos por muchos años y tenemos una histórica amistad muy larga y, en algunos momentos, entre las amistades surgen malentendidos, pero es algo que queremos dejar atrás y queremos hacer amigos o queremos restablecer esa amistad histórica que hemos tenido", explicó el alto funcionario de Taiwán.

Chen brindó las declaraciones durante una entrevista con DIARIO LA PRENSA , luego de una visita oficial a Paraguay, donde conoció los avances de varios proyectos impulsados por Taiwán en áreas como educación, salud, transporte, tecnología y desarrollo económico.

El funcionario indicó que las conversaciones se desarrollan a distintos niveles y expresó la disposición de Taiwán de reconstruir una relación histórica basada en la amistad, el comercio y la cooperación bilateral.

Así lo reveló el viceministro político del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán , Ming-Chi Chen, quien aseguró que su gobierno está dispuesto a reactivar todos los programas de apoyo y colaboración que quedaron suspendidos tras la ruptura diplomática entre Honduras y la isla asiática en 2023.

Taiwán confirmó que mantiene acercamientos con las nuevas autoridades hondureñas con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y retomar los lazos de cooperación que existieron durante más de ocho décadas entre ambas naciones.

"Así que para que un país salga adelante, debería escoger un camino diferente. Escoger y ser socios amigos de Taiwán es escoger y avanzar y, a cambio, escoger a China, estás escogiendo la explotación y tienes que resistir, aguantarla", dijo.

"Igual en Brasil podemos ver que ha sufrido de la deforestación a partir de las necesidades mineras de China. Por querer extraer los minerales de Brasil, ha destruido gran parte de los bosques de Brasil y, a cambio de la colaboración con Taiwán, lo que buscamos es un bienestar en común, un desarrollo conjunto.

En Cancillería lo hemos denominado un proyecto de prosperidad conjunta, que se trata de que vamos a avanzar juntos con nuestros aliados. La prosperidad y la dignidad tienen que ser compartidas".

En cuanto al interés de restablecer las relaciones diplomáticas, se le consultó al viceministro Chen si ha tenido conversaciones con el presidente de la República, Nasry Asfura, o con la ministra Mireya Agüero, manifestó: "Siempre estamos listos para recibir a un viejo amigo y conocemos que la diplomacia de China se trata muy a menudo del autoritarismo, se trata de contener a Taiwán".

"Y sabemos desde el momento en que el presidente Asfura dio a conocer sus intenciones de restablecer relaciones con nosotros y seguramente a partir de la campaña ya ha estado recibiendo mucha presión de parte de China.

Nosotros siempre estamos listos para restablecer esta amistad y estamos manteniendo comunicación a través de diversos canales. Siempre estamos en muy buena comunicación con el gobierno hondureño y, como mencionábamos, estamos entusiasmados, pero tenemos paciencia".

"Sabemos que hay problemas que se requieren solucionar, pero si bien tenemos paciencia, también queremos que esta relación se restablezca, en cuanto antes se restablezca, podemos trabajar juntos de nuevo y caminar hacia un futuro juntos", destacó.

"Esto es algo que tenemos que aprovechar y hacerlo cuanto antes, porque la economía de Taiwán está creciendo, mientras que la de China se está desacelerando. Así que deberían aprovechar el tiempo y restablecer esta relación cuanto antes", consideró.

También se le consultó si se sintieron traicionados con la ruptura por parte del gobierno de Xiomara Castro, después de ocho décadas de amistad, y a renglón seguido expuso: "En el momento que asumió el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, ya era de esperarse que era probable que tomaría una decisión diferente, aunque eso no equivaldría a una ruptura diplomática.

Pero sí sabíamos que estaba tomando una decisión diferente y había ciertos elementos esperados y algunos inesperados".

"Era inevitable que nos sintiéramos hasta cierto grado heridos o lastimados por la pérdida de un histórico amigo. Eso era inevitable", explicó el viceministro político de Taiwán.

Y sobre posibles presiones al gobierno de Honduras detalló: "En cuanto a qué tipo de presiones está recibiendo el presidente Asfura, considero que probablemente ustedes conocen más a detalle que yo, pues no hablamos del caso particular de Honduras, pero en muchos países del mundo, una estrategia política que utiliza China es que tiende trampas de obra a los países con los que colabora".

"Un ejemplo claro sería en Sri Lanka, donde financió a través de un préstamo la construcción de un puerto enorme que no tenía mucho uso porque no tenía conexiones, no tenía carreteras, no tenía el apoyo logístico que debería tener un puerto y construyeron un megapuerto que no servía de mucho y ese proyecto hundió al gobierno de Sri Lanka y entró a un estado de anarquía", comentó.

"No sabemos durante los últimos tres años, cual ha sido la estrategia de China con Honduras de que si ha tendido este tipo de trampas o si ha ofrecido algún tipo de asistencias, pero según como vemos, la economía China está mucho más débil que antes y lo más probable es que esté utilizando más amenazas que incentivos, porque no tiene la capacidad para incentivar como antes, sino que utiliza más la amenaza y nuestro deseo es poder cooperar con el gobierno de Honduras para que juntos podamos enfrentar y resolver estas amenazas", dijo.

"De hecho, hay muchos países que están viendo la posibilidad de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Taiwán y Honduras con un visto muy positivo. Aún no puedo ofrecer muchos detalles sobre esto, pero quisiera señalar que hay muchos países de ideas afines que lo ven como un visto muy positivo", destacó.

En cuanto al impacto debido a que se dejó de exportar camarón de Honduras a Taiwán, manifestó: "Esperamos que cuanto antes se pueda restablecer esta histórica amistad entre nuestros países.

Sabemos que hay algunos obstáculos que gestionar. Como habíamos mencionado, China recurre a la amenaza para alcanzar sus metas diplomáticas y Taiwán está dispuesto a trabajar con Honduras.

Como habíamos mencionado, podríamos trabajar en la cría de mariscos, en educación, en la medicina y en otras oportunidades nuevas para el desarrollo en el futuro".

Al mencionar que están en diálogo con las autoridades, se le consultó cuánto tiempo están dispuestos a esperar para restablecer las relaciones entre ambas naciones, a lo que explicó: "Bueno, yo estoy casado con una hondureña y lo único es que no hemos hecho la boda y la idea es que la boda sea el día del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Y la idea es que queremos trabajar con más países con el Sistema de Información Hospitalaria (HIS) que es algo que se hace en etapas, y como ya tenemos experiencia acumulada aquí en Paraguay, y si lo trabajamos con Honduras, estamos seguros de que lo podemos ir promoviendo de una manera muy ágil".

Además, se le consultó con quiénes han conversado para restablecer las relaciones con Honduras, a lo que fue claro al decir: "Estamos en conversación con muchos líderes políticos y comunitarios. Si bien la formalización solo sería una declaración, previo a la declaración hay muchas conversaciones y diálogos que hacer con todo el pueblo hondureño y no solo con un partido".

"Queremos que esto sea una decisión apoyada por múltiples partidos y que goce de un consenso y un apoyo más amplio de la ciudadanía. Así es como manejamos las relaciones con muchos países", destacó.

Por ejemplo con Estados Unidos tenemos un apoyo que es bipartidario, así que la idea es generar un mayor consenso o un apoyo más amplio y en este caso en la campaña no solo el presidente Asfura, sino que el otro candidato Nasralla, también mencionó que retomaría la amistad con Taiwán y esto ya refleja que el restablecimiento de la amistad goza con un amplio apoyo del pueblo y también queremos señalar de que sin bien la decisión será tomada por el gobierno, los beneficio serán independientes de los partidos. La idea es que el beneficio lo pueda gozar todo el pueblo hondureño".

"Queremos mencionar que nosotros no presionamos tanto, sino que tratamos de persuadir, y la meta es persuadir que la relación con Taiwán puede elevar la cooperación a otro nivel. Nuestra esperanza es que podamos cuanto antes restablecer nuestra histórica amistad.

Ha sido una amistad larga que durante los años hemos tenido muy buenos resultados de cooperación y queremos también señalar que con el restablecimiento de la amistad los beneficios no serán gozados por la élite política particular o un partido político en particular, sino que serán gozados por todo el pueblo hondureño".

"La experiencia, el modelo de cooperación con Taiwán será algo que podrá beneficiar a todos los hondureños, ya sea en la exportación de los camarones, que es un tema que podemos solucionar de una manera ágil, ya sea de la implementación del sistema HIS o, más importante aún, la exploración de nuevas oportunidades del crecimiento económico, queremos asistir a Honduras en su transformación económica", declaró.

Honduras cumplió dos años desde que oficializó la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Taiwán, una decisión adoptada por la expresidenta Xiomara Castro para establecer vínculos con la República Popular China bajo el principio de “una sola China”.

La medida fue formalizada el 25 de marzo de 2023, poniendo fin a una relación diplomática que se había mantenido desde 1941.

El cambio de política exterior fue anticipado el 15 de marzo de 2023, cuando la mandataria informó que Honduras iniciaría el proceso para abrir relaciones oficiales con Beijing.

Diez días después, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada entonces por el canciller Eduardo Enrique Reina, emitió un comunicado oficial confirmando la ruptura total de los lazos diplomáticos con Taiwán y el compromiso de no mantener relaciones oficiales con la isla.

Tras el anuncio, Taiwán retiró a su personal diplomático y cerró su embajada en Tegucigalpa.

Desde entonces, ambos gobiernos han firmado acuerdos de cooperación y han impulsado acercamientos en áreas comerciales, de inversión e infraestructura.

La ruptura marcó uno de los cambios más significativos en la política exterior hondureña de las últimas décadas y redefinió las relaciones internacionales del país en Asia.

El gobierno hondureño sostuvo que la decisión respondió a intereses estratégicos y de desarrollo, mientras que Taiwán lamentó la medida y la atribuyó a la presión diplomática ejercida por Beijing sobre sus aliados internacionales.