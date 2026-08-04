Migración reanuda emisión de pasaportes en San Pedro Sula tras falla del sistema

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos que tienen cita programada para este miércoles a presentarse a la hora establecida en su recibo de pago y llevar la documentación requerida para realizar la gestión.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que la atención para la emisión y renovación de pasaportes en la oficina regional de San Pedro Sula fue restablecida y que los servicios se desarrollan con normalidad, luego de que los ciudadanos que acudieron hoy a su cita reportaran una presunta falla informática que afectó los trámites durante este martes.

Lisandro Vallecillo, portavoz del INM, explicó que la interrupción fue ocasionada por una actualización del sistema y aseguró que la plataforma ya se encuentra funcionando de manera habitual.

"Como institución responsable aclaramos a la población de San Pedro Sula y sus alrededores que estamos operando de manera normal. Trabajamos las 24 horas, los siete días de la semana, para brindar un servicio de calidad al pueblo hondureño", manifestó.

El funcionario agregó que las actualizaciones tecnológicas buscan fortalecer los sistemas con los que cuenta la institución y pidió a la ciudadanía no generar incertidumbre por este tipo de procesos, ya que forman parte de las mejoras implementadas en la plataforma.

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La normalización del servicio ocurre después de que ciudadanos que llegaron de distintos puntos de la zona norte no pudieran obtener el documento por lo ocurrido con el sistema informático.

El percance provocó largas filas e incertidumbre entre decenas de usuarios que acudieron a la oficina regional para tramitar o renovar su pasaporte, situación que dejó temporalmente suspendida la atención.