Masacre: cuatro muertos y dos heridos en la colonia Murilo Soto en Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro

La violencia volvió a enlutar al municipio de Olanchito, Yoro, luego de que un ataque armado dejara al menos cuatro personas muertas en la colonia 15 de Septiembre.

De acuerdo con información preliminar, cuatro hombres armados que se transportaban en dos motocicletas llegaron hasta el lugar donde se encontraban las víctimas y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Como resultado del ataque, dos personas murieron en la escena, mientras que otras dos personas fueron auxiliadas por equipos de emergencia y trasladados a un hospital de la zona, donde el personal médico confirmó sus fallecimientos minutos después de su ingreso.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre capturas relacionadas con el hecho.

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De manera preliminar se informó que tres de las víctimas pertenecían a una misma familia, mientras que la cuarta persona era un amigo que los acompañaba al momento del atentado.

El móvil del crimen permanece bajo investigación, mientras las autoridades continúan recopilando testimonios e indicios que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en el departamento de Yoro.