Las pruebas que acorralan a acusada de matar a puñaladas a su hija recién nacida

San Pedro Sula, Honduras

La terna de juezas de sentencia que conoce el caso de Gloria Marina López Pineda, acusada de matar a puñaladas a su hija recién nacida en mayo pasado, programó el inicio del juicio oral y público para el 19 de octubre de 2026. Las juzgadoras fijaron la fecha del juicio después de evacuar la audiencia de proposición de pruebas. Autoridades del Ministerio Público informaron que las juezas admitieron un total de 16 pruebas presentadas por los fiscales a cargo del proceso.

La carga probatoria del Ministerio Público incluye cuatro testigos, seis pruebas documentales y seis pruebas técnico-científicas. Entre las evidencias técnico-científicas figuran las pruebas de ADN de la bebé y el dictamen de autopsia, en el que se establecen las heridas de arma blanca que sufrió la recién nacida. Según la información oficial, la imputada Gloria Marina López Pineda solicitó acogerse a un procedimiento abreviado para aceptar su responsabilidad en el hecho; sin embargo, posteriormente desistió de someterse a esa vía procesal alterna. El juicio oral y público se desarrollará los días 19, 20 y 21 de octubre. De acuerdo con el Ministerio Público, durante esas jornadas los fiscales presentarán la carga probatoria con el propósito de desvirtuar la presunción de inocencia de la imputada y obtener una condena por el delito de parricidio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El crimen ocurrió el domingo 11 de mayo de 2025, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

Gloria López intentó ocultar el crimen al fingir problemas menstruales

López Pineda trabajaba como empleada doméstica en una vivienda de la residencial Santa Mónica, en San Pedro Sula, departamento de Cortés. De acuerdo con la investigación, tras dar a luz en secreto en el interior de la vivienda donde laboraba, salió de la habitación sangrando y manifestó a sus empleadores que presentaba problemas menstruales. Al observar que se encontraba en evidente estado de emergencia, sus empleadores la trasladaron de inmediato al hospital Mario Rivas, donde los médicos confirmaron que acababa de dar a luz. Alertados por la situación, los empleadores regresaron a la vivienda y hallaron el cuerpo sin vida de la recién nacida en el servicio sanitario, envuelta en una toalla dentro de un recipiente para basura. Cuando la menor fue llevada al hospital, los médicos confirmaron que había fallecido y que presentaba heridas provocadas por arma blanca, incluida una en el cuello.