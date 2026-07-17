Dictan prisión preventiva a acusado de matar a madre e hijo en El Progreso

Manuel Antonio Gómez Pineda continuará en prisión preventiva luego de que un juez dictara auto de formal procesamiento en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte violenta de una madre y su hijo, además de causar heridas a otro familiar.
La resolución fue emitida durante la audiencia inicial desarrollada en el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro.
El imputado es señalado como supuesto responsable de dos delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio del menor Liam Dariel Alvarado Suárez, Cindy Nohemy Suárez Barahona y Rubén Suárez Moreno.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testificales, además de reconocimientos en rueda y pruebas anticipadas que, según la acusación, sustentan la participación del encausado en los hechos.
Riesgo de fuga
La defensa de Gómez Pineda rechazó los señalamientos presentados por el Ministerio Público, acreditó arraigo y solicitó el sobreseimiento de su representado.
Sin embargo, la jueza del área penal determinó que existen indicios racionales suficientes, además del riesgo de fuga, por lo que ordenó que el acusado permanezca bajo la custodia de las autoridades penitenciarias mientras continúa el proceso judicial.
El imputado fue trasladado a un centro penitenciario de la localidad, donde permanecerá a la espera de las siguientes etapas del proceso.
La audiencia preliminar quedó programada para las 10:30 de la mañana del martes 11 de agosto, siempre que alguna de las partes no interponga los recursos establecidos por la ley.
El hecho violento ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del sábado 11 de julio en la pulpería Génesis, ubicada en la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro.
De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados ingresaron al negocio y comenzaron a disparar, dejando como resultado la muerte del menor Liam Dariel Alvarado Suárez y heridas a dos adultos.
Posteriormente, Cindy Nohemy Suárez Barahona, madre del menor, falleció a causa de las lesiones provocadas durante el ataque. Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer las responsabilidades correspondientes.