Dictan prisión preventiva a acusado de matar a madre e hijo en El Progreso

El Progreso, Yoro

Manuel Antonio Gómez Pineda continuará en prisión preventiva luego de que un juez dictara auto de formal procesamiento en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte violenta de una madre y su hijo, además de causar heridas a otro familiar.

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial desarrollada en el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro.

El imputado es señalado como supuesto responsable de dos delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio del menor Liam Dariel Alvarado Suárez, Cindy Nohemy Suárez Barahona y Rubén Suárez Moreno.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testificales, además de reconocimientos en rueda y pruebas anticipadas que, según la acusación, sustentan la participación del encausado en los hechos.