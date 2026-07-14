Muere la madre del pequeño Lian, segunda víctima del ataque en pulpería de El Progreso

Yoro

La madre del pequeño Lian Rodríguez Suárez, el menor de cuatro años que murió en un ataque criminal, falleció en las últimas horas en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras. Este caso ha tomado gran relevancia en los últimos días, luego de que el pasado sábado se reportara un tiroteo en una pulpería de la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro, donde tres personas resultaron heridas de bala y fueron trasladadas de urgencia al hospital público de esa localidad.

A consecuencia del tiroteo, el menor de cuatro años sufrió heridas mortales y, al llegar al centro asistencial, los médicos confirmaron su fallecimiento. Por su parte, su madre, Sindy Suárez, murió ayer lunes debido a la gravedad de las heridas, mientras que el abuelo, Rubén Suárez Moreno, aún permanece en estado crítico. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se registró justo después de un apagón eléctrico. Uno de los familiares de las víctimas reveló tras el suceso: “Nosotros estábamos en el negocio, una tiendita que tenemos, y cuando se fue la luz, a los cuatro minutos, comenzaron los disparos. Solo puedo decir que es doloroso lo que estamos viviendo”.

Detención del sospechoso y móvil del crimen

Las autoridades policiales procedieron con las investigaciones del caso y lograron la detención de un hombre identificado como Manuel Antonio Gómez Pineda, acusado de perpetrar el ataque armado. Asimismo, se le decomisó una camioneta y una escopeta que, según las autoridades, habrían sido utilizadas en el crimen. Gómez fue presentado a la audiencia de declaración de imputado, donde el juez le impuso la medida de detención judicial y lo envió al centro penal progreseño. La principal hipótesis del ataque apunta a problemas derivados del cobro de una deuda pendiente en la pulpería, siendo Rubén Suárez Moreno el presunto objetivo de los atacantes.

Otros detenidos