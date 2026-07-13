Muerte de joven frente a cementerio estremece a Sabá, Colón

Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este lunes en el municipio de Sabá, departamento de Colón, donde un hombre fue asesinado a balazos por personas desconocidas. La víctima fue identificada como Luis Ladino.
El crimen ocurrió en el barrio La Pava, frente al cementerio municipal. Según informes preliminares, Ladino fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
De acuerdo con testimonios recopilados en la zona, varios familiares de la víctima llegaron poco después del ataque.
En medio del dolor, retiraron el cuerpo de Luis Ladino antes de que agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense acudieran a la escena para acordonar el área y realizar el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento legal.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen ni sobre la identidad o el paradero de los responsables.
Se espera que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes. El retiro del cuerpo antes de la inspección forense podría dificultar algunas diligencias relacionadas con el procesamiento de la escena, aunque serán las autoridades competentes quienes determinen el impacto de esta situación en la investigación.