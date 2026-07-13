Muerte de joven frente a cementerio estremece a Sabá, Colón

Sabá, Colón

Un nuevo hecho violento ​​​​​​se registró la tarde de este lunes en el municipio de Sabá, departamento de Colón, donde un hombre fue asesinado a balazos por personas desconocidas. La víctima fue identificada como Luis Ladino.

El crimen ocurrió en el barrio La Pava, frente al cementerio municipal. Según informes preliminares, Ladino fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

De acuerdo con testimonios recopilados en la zona, varios familiares de la víctima llegaron poco después del ataque.