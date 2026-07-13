CNA exige sanciones contra alcalde de Yuscarán por consumir alcohol en sede municipal

Tegucigalpa, Honduras

Cristian Nolasco, experto en auditoría social del CNA, sostuvo que la conducta del funcionario representa una falta ética que debe ser evaluada por las instancias correspondientes y que podría dar lugar, inicialmente, a sanciones disciplinarias.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exigió que se investigue y se apliquen sanciones contra el alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco , luego de la difusión de un video en el que aparece consumiendo bebidas alcohólicas y cigarrillos dentro de un salón municipal.

“La corrupción va más allá de robar o cometer actos ilícitos; también representa las acciones que van en contra de los mandatos estipulados a los servidores públicos”, manifestó Nolasco.

El representante del organismo aclaró que el CNA no puede adelantar conclusiones sobre una eventual separación del alcalde, pero consideró necesario que el caso no quede sin consecuencias.

“Desde el CNA no podemos sacar conclusiones precipitadas sobre una posible expulsión del señor alcalde, pero sí consideramos pertinente pedir que se apliquen sanciones”, expresó.

Nolasco explicó que la conducta del edil debe ser analizada por el Comité de Probidad y Ética Pública de la municipalidad de Yuscarán, instancia responsable de establecer la gravedad de las posibles faltas cometidas por los servidores municipales.

Ese comité, agregó, se encuentra bajo la supervisión del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por lo que corresponde determinar si las acciones observadas en el video contravienen las normas éticas y administrativas que regulan el desempeño de los funcionarios públicos.

El analista político Julio Larios cuestionó la falta de actuaciones concretas de las autoridades y advirtió que los hechos podrían ir más allá de una conducta inapropiada.

Según Larios, el caso podría derivar en posibles delitos o faltas administrativas, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios y utilización indebida de bienes estatales para fines particulares.

Por su parte, el analista Nery Gaitán también reclamó una respuesta inmediata de las instituciones contraloras y señaló que en la grabación se escucha una conversación relacionada con una presunta repartición irregular de bienes públicos.

A criterio de Gaitán, esa mención debe ser investigada, pues podría constituir un posible acto de corrupción y no únicamente una falta ética vinculada al consumo de alcohol dentro de las instalaciones municipales.

“Desde que están anunciando actos de corrupción nos parece realmente lamentable e inmediatamente yo creo que debiese ser intervenida esta municipalidad”, declaró el analista.

Hasta ahora, las autoridades municipales de Yuscarán no han informado públicamente sobre la apertura de un procedimiento disciplinario ni sobre una investigación relacionada con los hechos mostrados en el video.