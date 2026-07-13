Bajo vigilancia 90 personas por brote de sarampión en Cofradía

San Pedro Sula, Honduras.

La Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula mantiene bajo vigilancia y seguimiento a unas 90 personas relacionadas con el primer caso de sarampión identificado en Cofradía, como parte del cerco epidemiológico activado para detectar nuevos contagios y contener la propagación del virus. Así lo dio a conocer este lunes la doctora Lesbia Villatoro, jefa de la región sanitaria, en entrevista con medios de comunicación, donde explicó que estas personas habrían estado en contacto con los primeros casos identificados en Cofradía, por lo que están realizando monitoreo diario mediante llamada para conocer si alguno de ellos presenta síntomas asociados con la enfermedad. Villatoro aclaró que hasta el momento no se han identificado nuevos casos sospechosos dentro de este grupo, pero no descartan la posibilidad de que surjan más contagios debido a la facilidad con la que el sarampión se transmite y a que los síntomas suelen aparecer entre ocho y doce días después de la infección. La vigilancia en la zona se intensificó la semana pasada, luego de que la Secretaría de Salud confirmara seis casos positivos, cuatro de ellos corresponden a integrantes de una misma familia; un hombre de 43 años y sus hijos de 17, 14 y 11 años, reportados el domingo 5 de julio. Cuatro días después, autoridades de Salud confirmaron que un bebé de seis meses dio positivo a sarampión, así como una adolescente, lo que elevó a seis el número de casos vinculados con el brote registrado en este sector de San Pedro Sula. La jefa de la región sanitaria informó que, a partir de la identificación de los pacientes, iniciaron el rastreo de contactos, la búsqueda de personas con síntomas y el bloqueo mediante vacuna en las zonas donde existe transmisión directa. Estas acciones incluyen recorridos casa por casa y la instalación de puntos fijos de vacunación.

También informó que el fin de semana, unas 500 personas fueron inmunizadas en los cuatro puntos habilitados en Cofradía, así como en las brigadas que recorren las diferentes colonias. La respuesta también se extendió al Instituto Departamental Evangélico Cofradía, donde más de 1,000 estudiantes recibieron el biológico contra el sarampión en las jornadas de vacunación que iniciaron el jueves 9 de julio y que se extendieron hasta el sábado, luego de que varios alumnos presentaran síntomas asociados a la enfermedad. Como medida preventiva, la jornada vespertina del centro educativo pasó a la modalidad virtual por un periodo de tres semanas. La disposición continuará después del receso escolar, mientras la Secretaría de Salud no autorice el retorno a las clases presenciales.

La Dirección Departamental de Educación de Cortés también instruyó a directores distritales y de los centros educativos que se mantengan atentos ante la aparición de síntomas, así como pedir a los padres de familia que si sus hijos presentan síntomas como fiebre, que los lleven al centro de salud más cercano y eviten enviarlos a clases. Villatoro informó que los pacientes que dieron positivo, permanecen estables y en aislamiento en sus viviendas para reducir el riesgo de transmisión. Según indicó, el seguimiento y medidas de aislamiento son fundamentales porque el virus puede propagarse con rapidez entre familiares, compañeros de estudio y otras personas cercanas.

Además, recordó que la Secretaría de Salud aprobó la dosis cero, lo que autoriza iniciar la vacunación contra el sarampión a los seis meses, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunar, ya que es la medida más efectiva de prevención. Por su parte, la epidemióloga Lorena Martínez destacó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, se transmite por medio de partículas respiratorias que una persona infectada expulsa al hablar, toser o estornudar y que pueden permanecer suspendidas en el ambiente, algo similar al Covid-19. A su vez, indicó que sus principales síntomas suelen ser fiebre alta, rinorrea y una erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende a otras partes del cuerpo, pero que no puede considerarse como un simple sarpullido, ya que si no se cuenta con la vacuna y no es tratada a tiempo puede llevar a complicaciones graves.