Alta demanda lleva a la Secretaría de Trabajo a buscar nuevas oficinas en SPS

San Pedro Sula, Cortés

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) recibe diariamente a más de 200 personas en su oficina principal de San Pedro Sula. La mayoría de los trabajadores acude para solicitar el cálculo de sus prestaciones laborales, así como para presentar denuncias o reclamos relacionados con sus derechos. La alta afluencia de usuarios refleja la constante demanda de los servicios que presta la institución, especialmente en temas relacionados con conflictos laborales, el pago de prestaciones y la orientación sobre los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.

En San Pedro Sula, la Secretaría de Trabajo ha segmentado sus servicios. En la oficina principal, ubicada en el barrio El Centro, segunda calle suroeste, entre la quinta y sexta avenida, contiguo al antiguo edificio del Registro Nacional de las Personas (RNP), se realizan el cálculo de prestaciones laborales, la recepción de denuncias y reclamos, la solicitud de inspecciones laborales, procesos de conciliación, la emisión de permisos de trabajo para menores de edad, trámites relacionados con la seguridad social y otras gestiones legales. Aunque el edificio cuenta con dos niveles, sus instalaciones han quedado pequeñas para atender la cantidad de personas que recibe cada día. Además, carece de un área de estacionamiento, por lo que muchos usuarios deben dejar sus vehículos en la vía pública o pagar un parqueo privado para evitar que sean retirados por las grúas. Por su parte, el servicio de Bolsa de Empleo funciona en el primer nivel del edificio Plaza, ubicado en el barrio Barandillas.

Especificaciones que debe cumplir el nuevo edificio

Ante esta situación, las autoridades buscan un nuevo edificio para el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula. De acuerdo con un comunicado oficial, la institución recibe cotizaciones para el arrendamiento de oficinas con espacio suficiente y dimensiones adecuadas para albergar aproximadamente a 55 personas. Entre los requisitos del inmueble se solicita un área apropiada para el acceso, circulación y resguardo de bienes institucionales; estacionamiento con capacidad para al menos 10 vehículos; servicio de seguridad privada o condiciones que garanticen la seguridad de las instalaciones; además de condiciones físicas, estructurales y de ubicación adecuadas para el funcionamiento de una oficina pública.

Documentación que debe presentar el propietario del inmueble

La documentación requerida incluye el Registro Tributario Nacional (RTN) del propietario; descripción de dominio debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad (IP); solvencia municipal vigente o permiso de operación; solvencia fiscal emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR); PIN SIAFI emitido por la Secretaría de Finanzas; documentación legal que acredite la representación, cuando la oferta sea presentada por un apoderado o una persona jurídica; constancia de autorización para facturación emitida por el SAR (CAI vigente), y fotografías recientes del inmueble.