Empleos que crecerán y caerán en cinco años, según el Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial señala los cinco empleos que más disminuirán y los que más crecerán en los próximos cinco años, información que deben tomar en cuenta los centros educativos, las empresas y los jóvenes en Honduras. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, y según el Boletín Laboral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el 59% de la fuerza laboral necesitará capacitación para actualizarse o desarrollar nuevas habilidades en los próximos cinco años.

Los cinco empleos que disminuirán son trabajador de servicio postal, cajero de banco, digitador u operador de datos, cajero de tienda y secretario o asistente. Por el contrario, los cinco empleos que más crecerán son especialista en big data, ingeniero fintech, especialista en inteligencia artificial, desarrollador de aplicaciones y especialista en seguridad.

Los empleos que más personas tendrán contratadas

El informe también destaca que los cinco empleos de primera línea para los próximos cinco años, con mayor cantidad de personas contratadas, serán trabajadores agrícolas, conductores de servicios de reparto, constructores, vendedores y procesadores de alimentos. Aunque los empleos en tecnología serán los más demandados, son las habilidades blandas las más valoradas por las empresas: pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad y agilidad, liderazgo e influencia social, pensamiento creativo, motivación y autoconciencia.

La importancia de aprender herramientas digitales

Ricardo Irías, experto en tecnología y CEO de Sube Latinoamérica, manifestó a LA PRENSA que, con la inteligencia artificial (IA), una persona, aunque no sea técnica, puede desarrollar, hasta cierto punto, una aplicación. Señaló que las empresas necesitarán menos desarrolladores de software para tener la misma productividad de antes. “Un desarrollador capaz, con inteligencia artificial, equivale a cinco desarrolladores de antes”, explicó. Irías indicó que aprender a usar las herramientas de inteligencia artificial aumentará la empleabilidad de las personas. Afirmó que saber comunicarse es elemental, así como pedir con claridad la información necesaria para elaborar un prompt para ChatGPT. Los centros educativos, sobre todo los niveles de secundaria y pregrado, deben actualizarse y sumar a su currículo carreras tecnológicas que vayan acorde con la demanda del mercado laboral nacional e internacional, para que los estudiantes también tengan oportunidades en el extranjero.

En múltiples ocasiones, la empresa privada ha reiterado que los jóvenes no se están graduando de las carreras que ellos demandan, por ejemplo, técnicos e ingenierías en diferentes áreas. “Si antes las necesidades del mercado laboral cambiaban, ahora con la inteligencia artificial cambiarán mucho más rápido”. Irías destaca que los jóvenes están llegando a las universidades con bases educativas de primaria y secundaria muy débiles. “Las universidades deberían estar enseñando cosas más avanzadas, pero se encuentran con estudiantes hasta con problemas de ortografía. Se debe hacer un trabajo más sólido desde la formación básica; prácticamente están llegando a nivelarse en los primeros años de universidad”. Los trabajos remotos requieren conocimiento de herramientas digitales. Aunque por ahora no son muchas las oportunidades de empleo remoto, en poco tiempo serán muchas más, asegura el experto.

La IA, un aliado y no enemigo

José Carlos Ramos, experto digital y desarrollador de aplicaciones, manifestó que, además de su empresa, trabaja para una compañía con servicios tecnológicos internacionales, la cual está implementando inteligencia artificial. Agregó que el big data ha sido utilizado desde hace algunos años para tomar decisiones. “Este es el presente; las ofertas de empleos remotos piden saber principalmente utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial”, dijo al rotativo. Ramos apuntó que anteriormente estudiar computación era importante, pero ahora lo es programación o inteligencia artificial. Para el experto, una de las universidades que ha entendido hacia dónde va el mercado es la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), algo que, considera, debe seguir la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde se gradúan miles de jóvenes al año. Señaló que, lejos de ver las herramientas digitales como un enemigo, deben verse como un aliado que permite simplificar y acortar los tiempos de trabajo. “Yo lo veo en el trabajo: antes algo que me costaba dos meses, ahora lo hago en tres horas con el apoyo de la inteligencia artificial”. Ramos comentó que, aun con 20 años de experiencia, hay personas que piensan que por usar IA no sabe lo que está haciendo, lo cual considera erróneo, pues solo se eficienta el trabajo. “Nuestra cultura está viéndolo más del lado negativo, y puede ser que llegue a reemplazar en algunas cosas, pero no nos va a reemplazar en todo”.

Índices de desempleo en Honduras son preocupantes

En Honduras hay un 5.2% de desempleo total; es decir, unas 205,973 personas buscan activamente un empleo. Sin embargo, más de 2.4 millones de hondureños enfrentan problemas de empleo que incluyen a desempleados, subempleados y trabajadores de la informalidad. Datos de la Secretaría de Trabajo y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) establecen que entre 2023 y 2024 se perdieron 1,420 empleos formales. Las industrias más afectadas fueron las manufactureras (107 empleos menos), el comercio al por mayor y menor (201 menos), el transporte y almacenamiento (457 menos) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (406 menos). Sin embargo, hubo un aumento de 1,797 empleos formales registrados en el IHSS. Entre los sectores que más crecieron se encuentran actividades de alojamiento (366 empleos más), actividades de servicios administrativos y de apoyo (298 más) y la categoría sin clasificación (1,133 más). No se detallaron datos de 2025. En 2024 se observó una leve recuperación de la fuerza de trabajo; sin embargo, por grupo de edad, la población más joven sigue sin ingresar al mercado laboral. La fuerza laboral de jóvenes de entre 15 y 24 años disminuyó en 65,851, para un total de 797,503. La disminución en la fuerza laboral joven puede estar asociada a que más jóvenes se dedican únicamente a estudiar, lo cual podría ser positivo. No obstante, este grupo ha registrado caídas consecutivas en los últimos tres años, lo que también puede reflejar una desconexión con el mercado laboral debido a la falta de oportunidades. En general, la ocupación mejoró en 2024; desafortunadamente, lo hizo en la ocupación no asalariada. En contraste, el sector privado perdió más de 4,600 puestos y el empleo doméstico cayó en más de 6,000 plazas.