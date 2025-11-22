Emprendedores hondureños impulsan sus ventas gracias a TikTok

<b>Micros, pequeños y medianos empresarios (mipymes)</b>, con o sin local comercial, ofrecen sus productos con precios diferenciados en los envíos, ya sea local o nacional.Gabriela Majano, de 20 años, proviene de una familia de emprendedores y comenzó a vender maquillaje desde los 14. Su negocio se ha diversificado con arreglos florales, joyería, elotes locos, ropa y otros productos.“Yo promociono por todas mis redes sociales personales y páginas que he creado para el negocio. Cuando vendo ropa nueva, usada o joyería, la promociono en TikTok”.Majano, originaria de El Porvenir, San Manuel, Cortés, realiza transmisiones en vivo una vez por semana y les dedica un mínimo de dos horas. “Hago envíos a Danlí, Tegucigalpa, Santa Bárbara y varios municipios del país. Cuando uno va empezando y no tiene posibilidades de un local, las redes sociales son de gran ayuda”.