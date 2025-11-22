Emprendedores hondureños impulsan sus ventas gracias a TikTok

San Pedro Sula, Cortés

Las redes sociales, especialmente TikTok, se han convertido en una plataforma de gran importancia para los emprendedores hondureños que ofrecen una variedad de productos mientras cumplen con las restricciones establecidas. TikTok es una aplicación de origen chino enfocada en compartir videos cortos y verticales. Los usuarios pueden crear, editar y difundir clips con música, efectos y filtros.

Aunque la plataforma es conocida por su contenido viral de entretenimiento, como bailes, comedia y retos, para muchos emprendedores se ha convertido en una ventana de promoción y venta a nivel nacional e incluso internacional. LA PRENSA conversó con pequeños empresarios que utilizan la red social para promocionar y vender sus productos, aunque con cuidado debido a que TikTok mantiene varias restricciones cuyo incumplimiento puede llevar al cierre de la cuenta. Ana Figueroa ha dejado de lado Facebook, donde inició la promoción de sus productos, porque considera que TikTok ofrece mayor facilidad, interacción en tiempo real y un alcance más amplio. "Antes hacía en vivo en Facebook, pero en los grupos de subastas había que pedir autorización; no era tan rápido y no era tan grande el alcance". A mayor interacción en los videos en vivo, el algoritmo de la aplicación recomienda el contenido a más usuarios según sus intereses, lo que aumenta la visibilidad y fomenta el descubrimiento.

Figueroa comenzó su negocio Luar Shop hace 10 años, motivada a sacar adelante a su hijo, ya que era madre soltera. Inició vendiendo bisutería cuando comenzaba el auge de ese rubro y luego incorporó la reventa de ropa y zapatos americanos. “Mis clientes no son locales; gracias a la plataforma, mis clientes son de aldeas y pueblos que yo ni conozco, pero gracias a TikTok puedo llegar a ellos. El que ellos puedan verme y ver la pieza en vivo genera confianza”. La emprendedora realiza envíos a unos diez municipios del país, alcanzando incluso Islas de la Bahía. Todos los días dedica al menos cinco horas a transmisiones en vivo para promocionar y vender sus productos. Algunas de las palabras restringidas en los videos en vivo incluyen nombres de marcas, referencias a cuentas o números de WhatsApp en pantalla, así como términos como “ventas”, “compras” o “clientes”. Tampoco debe mencionarse la palabra “negro”, que se reemplaza por “oscuro”. Los usuarios no deben escribir “mío”, ni mencionar monedas como lempiras o dólares, que se sustituyen por expresiones como “uvas” o “manzanitas”. No está permitido dirigir a los clientes hacia otras plataformas, como WhatsApp, ni realizar juegos de azar, y se evita el uso de emojis enojados. “TikTok ha cerrado muchas cuentas porque lo que quiere es que usemos la plataforma para entretenernos, pero nosotros, como emprendedores, buscamos la venta”, añadió Figueroa.

Promoción en las redes sociales

Micros, pequeños y medianos empresarios (mipymes), con o sin local comercial, ofrecen sus productos con precios diferenciados en los envíos, ya sea local o nacional. Gabriela Majano, de 20 años, proviene de una familia de emprendedores y comenzó a vender maquillaje desde los 14. Su negocio se ha diversificado con arreglos florales, joyería, elotes locos, ropa y otros productos. “Yo promociono por todas mis redes sociales personales y páginas que he creado para el negocio. Cuando vendo ropa nueva, usada o joyería, la promociono en TikTok”. Majano, originaria de El Porvenir, San Manuel, Cortés, realiza transmisiones en vivo una vez por semana y les dedica un mínimo de dos horas. “Hago envíos a Danlí, Tegucigalpa, Santa Bárbara y varios municipios del país. Cuando uno va empezando y no tiene posibilidades de un local, las redes sociales son de gran ayuda”.

Sobre las restricciones de la plataforma, señala que a veces es complicado, pero que “le buscan la vuelta” para seguir vendiendo. Los nombres de sus negocios son Majano Joyería y Variedades Majano. TikTok cuenta con 1,840 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo, según informes de ByteDance Ltd. de abril de 2025. Es la quinta red social con más usuarios. Los países con mayor cantidad de usuarios activos por mes son: Estados Unidos (170 millones), Indonesia (126.8 millones), Brasil (98.5 millones), México (74.1 millones) y Vietnam (67.7 millones). Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), declaró que las redes sociales se ha vuelto el mejor aliado de las mipymes para ofrecer y vender sus productos, ante la falta de espacios públicos y privados a bajos precios para dar a conocer sus ventas.