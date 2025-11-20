CNE despacha las primeras maletas electorales al interior de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) envío este jueves las primeras maletas electorales hacia distintos departamentos del interior del país, como parte del proceso logístico previo a las elecciones del 30 de noviembre. La institución destacó que el despacho se realiza conforme al calendario oficial establecido. En el acto de salida no estuvo presente la consejera Cossette López, cuya ausencia fue notoria durante el evento. Sin embargo, los consejeros Ana Paola Hall y Marlon Ochoa encabezaron la actividad y se encargaron de dar el banderillazo de salida a los vehículos asignados.

Los camiones cargados con el material electoral partieron con rumbo a los departamentos de Ocotepeque, Atlántida y Colón, donde serán distribuidos en los distintos centros de votación. El CNE explicó que esta fase es esencial para garantizar que todo el país cuente con las herramientas necesarias para la jornada electoral. Las autoridades señalaron que estas primeras maletas contienen todos los documentos y equipos básicos que permitirán a los organismos electorales locales organizar y garantizar el ejercicio democrático en cada mesa de votación. Su entrega temprana busca evitar contratiempos en regiones distantes o de difícil acceso. Asimismo, el CNE informó que los despachos continuarán de manera escalonada durante los próximos días hasta completar la distribución en los 18 departamentos de Honduras.

