Ana García tras liberación de Juan Orlando Hernández: “El milagro ya está hecho, está en libertad”

Tegucigalpa

La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, confirmó este lunes que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, fue liberado después de casi cuatro años bajo custodia en Estados Unidos. En entrevista al medio capitalino HCH, contó que se comunicó con él por videollamada. “El milagro ya está hecho, está en libertad”, expresó. Asimismo, agregó que solicitará el trámite de su visa y la de sus hijas para viajar a verlo a los Estados Unidos. Afirmó que el expresidente Hernández publicará en el transcurso del día en sus redes sociales un mensaje al pueblo hondureño sobre su libertad.

Por su parte, en horas de la madrugada, la exprimera dama realizó una publicación en sus redes sociales en la que expresó que el 1 de diciembre de 2025 “vivimos un día que jamás olvidaremos”, destacando que el exmandatario hondureño “volvió a ser un hombre libre” gracias a la decisión de Trump. “¡Dios es fiel y nunca falla!”, escribió García de Hernández, asegurando que el perdón presidencial representa el cierre de un largo periodo de “dolor, espera y pruebas difíciles” para su familia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La exprimera dama agradeció a Trump por “devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos”, en referencia a la inocencia que su defensa ha sostenido desde el inicio del proceso judicial.