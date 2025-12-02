Sitio de resultados electorales del CNE sigue sin funcionar

Tegucigalpa, Honduras.

El sitio oficial de resultados sobre las elecciones generales del domingo 30 de noviembre del Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin funcionar correctamente desde horas del mediodía del lunes, impidiendo la actualización de los datos presidenciales desde entonces.

La última actualización disponible de los resultados presidenciales se registró a las 11:50 de la mañana del lunes, cuando el sistema reflejaba una cerrada disputa entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura, separados por una mínima diferencia de 515 votos.