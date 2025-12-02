Sitio de resultados electorales del CNE sigue sin funcionar

La última actualización de los resultados presidenciales fue registrada a las 11:50 de la mañana del lunes; desde entonces, la falta de nuevos datos mantiene a la ciudadanía en expectativa y preocupación

    El acceso al sitio es extremadamente lento, algunos usuarios deben esperar hasta un minuto para poder ingresar
Tegucigalpa, Honduras.

El sitio oficial de resultados sobre las elecciones generales del domingo 30 de noviembre del Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin funcionar correctamente desde horas del mediodía del lunes, impidiendo la actualización de los datos presidenciales desde entonces.

La última actualización disponible de los resultados presidenciales se registró a las 11:50 de la mañana del lunes, cuando el sistema reflejaba una cerrada disputa entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura, separados por una mínima diferencia de 515 votos.

Sin datos

Aunque el portal vuelve a permitir el acceso, no muestra los datos del escrutinio, ya que despliega un mensaje de "error cargando municipios".

El sitio también indica que no hay información por el momento.

El sitio también indica que "no hay información por el momento".

Lo mismo ocurre al intentar revisar las actas: el sistema las reporta en cero, como si ninguna información hubiera sido ingresada.

La información del acta no está disponible.

La información del acta no está disponible.

Falla técnica

La consejera Cossette López detalló en entrevista con CNN que trabajan para solventar la falla técnica del sistema con la compañía responsable, pero que la misma sería restablecido hasta este martes por la mañana.

"No existió ninguna decisión al respecto, no es una voluntad expresa del Consejo Nacional, es literalmente una falla técnica en la plataforma de divulgación, sobre la cual nosotros estamos solventando", precisó.

