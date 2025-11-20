Ana Paola Hall asegura que no se retrasará el cronograma electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, salió al paso este jueves a los cuestionamientos sobre los supuestos riesgos de retrasos en la distribución del material electoral y aseguró que el organismo avanza conforme al plan establecido. La funcionaria confirmó que hoy se realizará el primer despacho de maletas electorales con destino a los departamentos de Colón, Ocotepeque y Atlántida, marcando el inicio formal de la movilización logística para los comicios generales.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Hall respondió directamente a las críticas que señalan posibles incumplimientos en el cronograma. “No se retrasará el envío de maletas, experiencia ya padecida en las primarias de 2025, ni se atropellará el cronograma electoral”, escribió. La presidenta del CNE también cuestionó a los sectores que demandan acciones “que materialmente hoy no están disponibles en el CNE”, asegurando que el organismo trabaja en encontrar soluciones y que la presión externa, lejos de ayudar, entorpece. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Resulta cómodo salir exigiendo lo que materialmente hoy no está disponible, y para lo que se está buscando solución”, expresó, dando a entender que parte de las exigencias no toma en cuenta las limitaciones operativas actuales. Hall insistió en que, ante los desafíos logísticos y las tensiones políticas, la única vía democrática es resolver y avanzar, no obstaculizar. “En vez de entorpecer, la vía democrática es resolver”, sostuvo, dejando entrever un mensaje dirigido tanto a actores políticos como a sectores internos del órgano electoral que han expresado preocupación por los plazos.