Sin GPS inicia traslado de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) informó que este proceso iniciará a partir de la 1:00 de la tarde desde el Centro Logístico Electoral .

El traslado del material electoral para los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque inicia hoy, pero se realizará sin GPS debido a problemas en la adjudicación de estos dispositivos.

Debido al retraso en la entrega de los dispositivos GPS, los consejeros del CNE informaron el miércoles 19 de noviembre que analizaban si postergar la entrega del material electoral para incluirlos o proceder con el envío sin dichos dispositivos.

"El GPS se demoró en adjudicarse; entonces estamos entre dos decisiones: o se hace mañana el primer despacho y se van los tres primeros departamentos sin GPS, o retrasamos un día el despacho y se van todos con GPS", explicó la consejera Cossette López.

La noche del miércoles, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paolla Hall, aseguró que los dispositivos llegarán al país hasta el sábado 22 de noviembre y serán enviados a los lugares correspondientes.

"Los GPS estarán disponibles en el país el día sábado y luego deben configurarse. Es decir, que se calcula que aproximadamente el día domingo 23 podrían ingresarse en las maletas que correspondan. ¡No puede retrasarse tres días el despacho de las maletas!", afirmó.

De acuerdo con el CNE, unos 130 furgones están listos para transportar las maletas electorales, que incluyen cargas importantes para Atlántida (958 maletas), Colón (694) y Ocotepeque (381).

Aunque las maletas no llevan GPS, los transportistas de la empresa contratada aseguraron que cada furgón sí cuenta con su respectivo dispositivo de rastreo.

Cossette López indicó espera que la salida del material electoral se realize a la hora que está previsto, es decir, a la 1:00 p. m., tal como se estableció en la planificación.