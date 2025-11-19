CNE podría retrasar despacho de material electoral por problemas con el GPS

Tegucigalpa, Honduras.

"El GPS se demoró en adjudicarse ; entonces estamos entre dos decisiones: o se hace mañana el primer despacho y se van los tres primeros departamentos sin GPS , o retrasamos un día el despacho y se van todos con GPS", explicó López .

La consejera del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Cossette López , informó que existe un debate sobre el despacho de materiales electorales debido a un retraso en la entrega de dispositivos GPS para las maletas electorales.

La consejera detalló que, ante esta situación, ella ya emitió su voto y esperó la decisión de la presidenta y el secretario del CNE: "En lo particular, yo prefiero que se demore un día más y que se vaya todo con GPS a que se vaya sin los dispositivos en las maletas electorales".

La consejera reconoció que los procesos electorales siempre presentan dificultades, aunque enfatizó que el mayor desafío no proviene de las Fuerzas Armadas.

"Nunca serán perfectos, pero estamos trabajando duro por consolidar todos los procedimientos... No pondría yo en primer lugar a las Fuerzas Armadas como el problema. Lo pondría en un segundo lugar en ciertas circunstancias, porque tenemos muchos problemas con empleados de otro despacho que se oponen a hacer control de calidad", señaló.

Sobre la coordinación con las Fuerzas Armadas, López aseguró que se mantiene la firmeza del CNE frente a las presiones externas: "Sí, pueden contrarrestar toda esta acción de las Fuerzas Armadas de Honduras. Podemos estar seguros los hondureños de que, a pesar de todas estas situaciones difíciles, usted y la consejera Ana Paola Hall se van a mantener firmes", declaró.