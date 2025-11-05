Empleo temporal cae 40% en temporada navideña en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Hace unos diez años, la época de Navidad y fin de año representaba altas ventas para el comercio, lo que permitía generar empleos adicionales por temporada. Sin embargo, estos tiempos han cambiado y el empleo temporal ha disminuido en más de un 40%. Aunque en los últimos tres meses del año el número de empleos temporales podía alcanzar unas 30,000 plazas en la zona norte, esta cifra fue reduciéndose progresivamente a la mitad y, en 2024, apenas llegó a los 10,000 puestos, de acuerdo con dirigentes de mipymes.

Por tratarse de un año electoral, en Honduras impera la incertidumbre y la desconfianza sobre lo que podría ocurrir. Sumado a un entorno económico difícil, las empresas han preferido ser cautelosas y no realizar contrataciones masivas, señala Jissel Rivera, propietaria de una agencia de empleo y quien trabajó en la Secretaría de Trabajo. "Yo diría que las plazas han bajado por lo menos un 40%. Sí están contratando, pero no como antes; si antes nos daban diez plazas, ahora nos están dando tres o cuatro", lamentó Rivera. En Honduras, más de 2.4 millones de personas enfrentan problemas de empleo, lo que representa alrededor del 62% de la fuerza laboral. La tasa de desocupación general fue de 6.4% en 2024, afectando a más de 250,000 personas, mientras que la subocupación —empleo insuficiente en tiempo o ingreso— es aún más alta. Los jóvenes son particularmente vulnerables, con una tasa de desempleo juvenil de aproximadamente 11.2% y una preocupante cifra de jóvenes que ni estudian ni trabajan ("ninis"), según el boletín laboral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Sin permisos para menores en la Secretaría de Trabajo de San Pedro Sula

Las plazas más comunes durante esta época son cajeros(as), personal de atención al cliente, meseros(as), ayudantes de cocina, vendedores de tienda y ayudantes de bodega, entre otros. Rivera indicó que existe un clima de incertidumbre entre los empresarios y que el cierre de empresas, especialmente maquilas, ha impactado directamente en la economía. En cuanto a los jóvenes que buscan trabajar durante esta temporada, explicó que en San Pedro Sula la oficina regional de la Secretaría de Trabajo ya no cuenta con personal para extender permisos de menores. “La Secretaría de Trabajo en la zona norte prácticamente cerró el permiso de menores. La persona que estaba encargada se jubiló y no volvieron a nombrar a alguien más. Lo están haciendo vía correo a Tegucigalpa, entonces no hay celeridad en el proceso”, comentó Rivera. La oficina de la Bolsa de Empleo de la Secretaría de Trabajo se encuentra en el edificio Plaza, local 17-A, barrio Barandillas. La entidad trabaja con más de 4,119 empresas en la Capital Industrial y, a nivel nacional, con una base de 13,300 compañías.

En San Pedro Sula, atienden un promedio de 20 a 30 personas diarias y reciben entre 50 y 100 plazas semanales por parte de las empresas.

Bolsas de empleo del sector privado

El sector privado también cuenta con sus propias bolsas de empleo para conectar gratuitamente a empresas y buscadores de trabajo. Por ejemplo, el Cohep ofrece el portal www.empleoconecta.hn, donde compañías de distintos municipios publican sus vacantes. Actualmente, en San Pedro Sula hay vacantes para encargado de estimaciones de cobros y pagos, administrador de contrato de proyectos, encargado de control de documentación y proyectos. Además de coordinador de división de mascotas, jefe de servicio técnico, técnico electricista, auxiliar de parqueo, ingeniero civil, técnico de obra civil, jefe de servicio al cliente, coordinador de análisis estadísticos, asistente de mercadeo, auxiliar de auditoría y motorista de tren mecánico, entre otros. Hasta agosto de este año se contabilizaban más de 18,400 personas registradas y que han enviado su currículum a través de la plataforma. Más de 360 empresas publican sus ofertas laborales, con más de 850 plazas disponibles. El 55% de los solicitantes son mujeres. Entre los puestos más solicitados destacan cajeros, ejecutivos de cuentas, vendedores de tienda y operadores de call center. La Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecámaras) promueve el portal Emplea+ (empleamas.fedecamarahn.org), que impulsa la intermediación laboral. Las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de distintos municipios publican allí sus vacantes, y los interesados pueden registrarse y compartir su perfil profesional sin costo. Además, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) cuenta con su propia Bolsa de Empleo, en la que ofrece a las empresas afiliadas un servicio de intermediación laboral gratuito. Los empleadores pueden enviar sus plazas disponibles a: intermediacionlaboral@ccichonduras.org o escribir al WhatApp 9290-4636. Los demandantes de empleo pueden enviar su hoja de vida al mismo correo. Mary Leiva, gerente de recursos humanos y jefe de intermediación laboral de la CCIC, informó que en promedio reciben unas 157 plazas al mes por parte de las empresas afiliadas y no afiliadas, lo que equivale a unas 35 o 40 vacantes por semana. "También ingresan alrededor de 133 curriculums mensuales, es decir, unos 30 a 35 por semana", añadió Leiva. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH) también dispone de su bolsa de empleo. Los interesados pueden enviar su currículum al correo cvitae.ccich@gmail.com o llamar al teléfono 9439-6960. Que en el país más de 937,588 jóvenes sean “ninis”, es decir, que ni estudian ni trabajan, es un dato preocupante, coinciden los expertos, quienes además señalan que siete de cada diez hondureños ocupados laboran en la informalidad.

"Hay mucha incertidumbre por las elecciones", mipymes

Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), declaró que algunas empresas han comenzado a contratar por la temporada navideña, pero la mayoría está a la expectativa de lo que ocurrirá con las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. “Hay incertidumbre, no se sabe lo que va a pasar, entonces no están haciendo contrataciones. La inversión está baja; todos están esperando”, señaló Pineda.

A juicio del dirigente, las plazas temporales han disminuido en más de un 40%. “Estamos preocupados, porque en la zona norte, donde siempre ha habido movimiento y actividad comercial, ahora está bajo por los despidos y el cierre de empresas, especialmente maquilas”, añadió. El sector de la mipyme también se prepara para cumplir con el pago del aguinaldo, aunque muchos empresarios deberán llegar a acuerdos con sus colaboradores y cancelarlo en partes debido a la difícil situación económica.

Se necesita un plan integral para generar empleo masivo