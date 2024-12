¿Por qué se ha reducido el empleo navideño en Honduras?

“Ya no se vende como antes”, señala un vendedor de ropa ubicado en la tercera avenida de San Pedro Sula.

“Son varios factores, muchas personas desempleadas, la situación económica, porque hay personas que no están gastando más que en sus responsabilidades fijas y el tema del salario mínimo, porque hay empresas que no lo pueden pagar”, agregó Rivera.

“Lo estamos revisando, no consideramos que refleje realmente el sentir del pueblo hondureño y las condiciones económicas de los hondureños, recordemos que para que sea un empleo digno debe ser un empleo formal con seguridad social, con salarios estables, si los empleos que refleja el INE están en el sector informal no es más que precarizar la mano de obra y aumentar el círculo de pobreza y desigualdad”.

En 2023, hay 3.6 millones de hondureños que tienen un trabajo, de los cuales el 61% son trabajadores asalariados. Un 39% trabajan como no asalariados, 1.8 millones trabajan en el sector privado, 1.1 millones trabajan por cuenta propia.

Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), indicó que hace cuatro años, en los últimos tres meses del año generaban 30 mil empleos temporales, el año pasado esta cifra bajó a 15 mil y en la actualidad a 10 mil, es decir se han perdido 20 mil plazas.

“La mayoría de los beneficiados con el empleo navideño son los estudiantes, porque uno no les pide experiencia ni muchos papeles, pero ahora no es posible, las ventas han bajado como nunca, un 70%, nosotros ponemos productos a precios de costo y ni así la gente lo compra porque no hay dinero en los bolsillos, la pobreza incrementa exageradamente”, dijo a LA PRENSA.

Carranza coincide en que es necesario atraer nuevas inversiones para generar empleo masivo. También pide apoyo en financiamiento para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa.

En Honduras, más de 2.3 millones de hondureños tienen problemas de empleo, incluyendo subocupación, desalentados y potencialmente activos. Unos 144,774 jóvenes entre 15 y 29 años no tienen trabajo.

Con respecto a los que no estudian ni trabajan, ya suman 971 mil en el país, de los cuales 700,000 son mujeres.