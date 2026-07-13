Cae supuesto distribuidor de drogas de la MS-13 en colonia Villa Ernestina de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado en flagrancia por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) durante un operativo ejecutado en la colonia Villa Ernestina, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El detenido fue identificado únicamente con el alias de "Junior", de 23 años, quien, de acuerdo con las investigaciones policiales, sería un miembro activo de la estructura criminal desde hace aproximadamente tres años y presuntamente se encargaba de la venta y distribución de drogas en ese sector de la ciudad.

Las autoridades informaron que el sospechoso ya contaba con antecedentes policiales, ya que había sido detenido en marzo del presente año por otros hechos relacionados con actividades ilícitas.

Durante la operación, los agentes le decomisaron cuatro paquetes de supuesta marihuana, 68 bolsitas del mismo narcótico, 175 puntas de supuesta cocaína y un teléfono celular que, según las investigaciones preliminares, era utilizado para coordinar la distribución de la droga.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado junto con las evidencias a las autoridades competentes, donde enfrentará un proceso judicial por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

La Policía Nacional señaló que el decomiso representa un golpe a las operaciones de distribución de estupefacientes que, presuntamente, mantenía la estructura criminal en la colonia Villa Ernestina y sectores aledaños.

Asimismo, las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para identificar y capturar a otros posibles integrantes de la red de distribución que operaría en esa zona de San Pedro Sula.