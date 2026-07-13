Video de Bukele no es una reacción al caso de la maestra en Yoro

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video atribuido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que supuestamente se refiere al caso de una maestra que agredió a una alumna en el Centro de Educación Básica República de Cuba, en Morazán, Yoro, en julio de 2026. Las publicaciones difunden un fragmento de un discurso en el que Bukele habla sobre la disciplina en los centros educativos. Los usuarios aseguran que el mandatario emitió esas declaraciones en defensa de la docente hondureña. La afirmación es falsa. El video no guarda relación con la agresión ocurrida en Morazán, Yoro. El discurso fue pronunciado en octubre de 2025, varios meses antes del incidente registrado en Honduras en julio de 2026. "Bukele defiende a maestra hondureña", dice literalmente una publicación en TikTok, compartida más de 800 veces desde el 12 de julio de 2026.

Una maestra del Centro de Educación Básica República de Cuba, ubicado en la comunidad de La Nueva Esperanza, en Morazán, Yoro, fue grabada mientras agredía verbal y físicamente a una alumna. En el video se observa que la docente insulta a la menor con expresiones ofensivas, la amenaza y luego la abofetea. Al percatarse de que otra estudiante grababa el incidente con un teléfono celular, intentó arrebatarle el dispositivo de manera violenta. La docente, identificada como Perla Díaz, fue detenida por la Policía Nacional el 10 de julio de 2026, después de que el video se viralizara en redes sociales y se presentara una denuncia formal, según informó El Heraldo. Posteriormente, un juez le dictó medidas sustitutivas a la prisión, por lo que enfrentará en libertad el proceso judicial por el presunto delito de trato degradante, de acuerdo con información publicada por El Heraldo. El caso generó indignación entre la ciudadanía y abrió un debate sobre la violencia escolar, la protección de los estudiantes y el respeto dentro de las aulas. Durante la administración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ese país ha impulsado una reforma educativa centrada en la modernización de la infraestructura escolar, la incorporación de tecnología, la actualización del currículo y el fortalecimiento de las normas de disciplina. En diferentes intervenciones públicas, Nayib Bukele ha señalado que el Ministerio de Educación busca establecer reglas más estrictas de orden en los centros educativos. Entre ellas figuran la supervisión del uso correcto del uniforme, el cuidado de la presentación personal y el fomento de valores como la cortesía y el respeto.

Video de 2025

Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video en el que aparece el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, permitió localizar una publicación en Instagram fechada el 11 de marzo de 2026 que contiene las mismas declaraciones del mandatario. En el video, Bukele expone su postura sobre la disciplina en los centros educativos de El Salvador y plantea la necesidad de fortalecer el orden en las escuelas. Sin embargo, esas declaraciones no guardan relación con la agresión cometida por una maestra en el municipio de Morazán, Yoro, ya que ese hecho ocurrió en julio de 2026.

Además, una búsqueda inversa realizada con otro fotograma clave de la publicación viral permitió localizar el video original en la cuenta oficial de TikTok de Nayib Bukele, donde fue publicado el 29 de octubre de 2025. La comparación entre ambos contenidos evidenció que la publicación viral reutiliza fragmentos del discurso original, pero los presenta editados y en un orden distinto para hacer creer, de forma errónea, que el mandatario se refería al caso ocurrido en Honduras. Este hallazgo confirma que el discurso fue pronunciado en octubre de 2025 y que en ningún momento menciona la agresión registrada en el Centro de Educación Básica República de Cuba, ubicado en Morazán, Yoro.