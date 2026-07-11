Filtran video de Jayden Adams durante celebración y su comportamiento causa conmoción

Sudáfrica.

El fútbol se encuentra de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica y de Mamelodi Sundowns. Adams, de 25 años de edad, había participado recientemente de la Copa del Mundo 2026, en la que disputó los tres partidos de la fase de grupos y logró por primera vez en la historia pasar a las rondas eliminatorias.

Este penoso hecho ocurre apenas dos semanas después de que el futbolista enfrentara el fallecimiento de su abuela, Marianna Adams. "Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana", afirmó Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica. El ministro subrayó que la causa del fallecimiento de Adams "aún no se ha confirmado" e instó a los medios de comunicación y al público a actuar con "discreción y compasión" y a abstenerse de "especular". El cuerpo del deportista fue descubierto en una propiedad ubicada el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo (suroeste), confirmó la Policía, que ha abierto una investigación.

CONMOCIÓN POR SU COMPORTAMIENTO

Días antes de su muerte, del atleta sudafricano celebraba junto a su equipo en los vestidores su victoria de 1-0 ante Corea del Sur en la fase de grupos en el Estadio Monterrey de Nuevo León. A través de redes sociales, circuló el momento en que el equipo amarillento brinca y canta en compañía de una abundante comida, como celebración por su victoria ante los coreanos.