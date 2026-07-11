¿Qué pasó con Said Martínez en el Mundial 2026? Lo último sobre el árbitro hondureño

Miami, Estados Unidos.

El árbitro hondureño Said Martínez aprovechó un espacio en su agenda dentro de la Copa del Mundo de United para trasladarse a Miami y presenciar el atractivo duelo entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del certamen. El réferi catracho continúa a la espera de conocer cuál será su futuro en la competencia. Diario LA PRENSA conoció que este lunes 13 de julio será un día decisivo para el juez internacional, ya que la FIFA definirá si continuará formando parte del grupo de árbitros que impartirá justicia en la recta final del Mundial o si concluirá su participación en el torneo.

Martínez ha dejado una grata impresión durante la Copa del Mundo gracias a sus actuaciones como árbitro central y también desempeñándose como cuarto árbitro. Su rendimiento ha sido bien valorado, lo que le ha permitido mantenerse dentro de las designaciones del máximo organismo del fútbol. La continuidad del silbante hondureño dependerá exclusivamente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, organismo encargado de evaluar el desempeño de todos los colegiados y designar a los responsables de dirigir cada encuentro de la competencia. Dicha comisión actúa de manera centralizada e independiente, por lo que ninguna selección participante, país anfitrión o federación nacional tiene injerencia en las decisiones relacionadas con las designaciones arbitrales. Cada nombramiento responde únicamente a los criterios técnicos y evaluaciones realizadas por la FIFA.