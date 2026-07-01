Said Martínez desata la polémica del Mundial 2026: Arden las redes sociales

Said Martínez quedó en el centro de la polémica del Mundial 2026 tras convertirse en uno de los grandes protagonistas del emocionante duelo entre Bélgica y Senegal.
Saíd Martínez estuvo en su cuarto encuentro en Copas del Mundo, tercero como central. Anteriormente estuvo de cuarto en el Portugal vs Colombia
El árbitro hondureño Said Martínez fue acompañado de los también líneas catrachos Walter López y Christian Ramírez.
El árbitro hondureño Said Martínez fue uno de los grandes protagonistas del dramático triunfo de Bélgica por 3-2 sobre Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Su decisión en la última jugada del partido terminó inclinando la balanza a favor de los europeos y provocó una enorme controversia.
Con el marcador empatado 2-2 en la prórroga y cuando todo apuntaba a una definición por penales, se produjo una acción dentro del área senegalesa en el minuto 120. Inicialmente, la jugada generó dudas, por lo que el VAR llamó a Said Martínez para revisar las imágenes. Tras observar la repetición desde distintos ángulos, el silbante hondureño determinó que existía una infracción y señaló el punto penal.
El estadígrafo español Míster Chip respaldó la decisión del hondureño al decir que era un "penalti de libro". Sin embargo, africanos lo reprocharon. Personas de Ghana dijeron que no era y recordaron que Martínez tampoco les sancionó un penal contra Inglaterra.
Fue en la red social X donde se dieron cientos de comentarios de africanos diciendo que Saíd Martínez y el arbitraje estaba perjudicando a Senegal, y antes lo hizo con Ghana ante Inglaterra.
La clasificación de Bélgica a los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada histórica, sino también una de las mayores polémicas del torneo. El penal señalado por el árbitro hondureño Said Martínez en el minuto 120 desató una auténtica tormenta en las redes sociales, donde miles de aficionados, periodistas y exfutbolistas debatieron la decisión que terminó definiendo la eliminatoria frente a Senegal.
Miles de seguidores de Senegal y de otros países del continente calificaron el penal como una decisión excesivamente rigurosa y aseguraron que una jugada de esa magnitud no debía decidir un partido mundialista.
La opinión de unos periodistas en X sobre el penal sancionado por Said Martínez.
Numerosos usuarios cuestionaron el criterio empleado para señalar la infracción y afirmaron que el contacto entre los jugadores no justificaba una pena máxima en un momento tan decisivo del compromiso. Incluso, algunos aficionados pidieron que la FIFA revise nuevamente la acción y analice el desempeño arbitral.
El nombre de Said Martínez ha quedado en el centro del debate internacional, mientras el video del penal continúa acumulando millones de reproducciones y comentarios en las redes sociales.
Chaco Funes de Honduras se pronunció sobre el penal cobrado por Said.
Algunos analistas recordaron que Said Martínez no tomó la decisión de manera inmediata, sino que recurrió al monitor tras la recomendación del VAR, revisó cuidadosamente las imágenes y posteriormente sancionó el penal conforme a su interpretación del reglamento.
La labor de Said Martínez ha generado diversos comentarios en las redes sociales.