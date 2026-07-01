Said Martínez desata la polémica del Mundial 2026: Arden las redes sociales

Con el marcador empatado 2-2 en la prórroga y cuando todo apuntaba a una definición por penales, se produjo una acción dentro del área senegalesa en el minuto 120. Inicialmente, la jugada generó dudas, por lo que el VAR llamó a Said Martínez para revisar las imágenes. Tras observar la repetición desde distintos ángulos, el silbante hondureño determinó que existía una infracción y señaló el punto penal.