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Olimpia firma jugador, Motagua por fichaje, español llega y extranjero huye de Honduras

Nuevas noticias en el fútbol hondureño con el tema de fichajes y salidas.

Olimpia firma jugador, Motagua por fichaje, español llega y extranjero huye de Honduras
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El mercado de fichajes del fútbol hondureño sigue dejando novedades, con importantes movimientos entre altas, bajas y posibles incorporaciones.
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Pedro Atala, presidente del Motagua, confirmó que el conjunto azul todavía tiene la posibilidad de incorporar a un último futbolista en las próximas horas, por lo que no se descarta un nuevo movimiento en el plantel antes del cierre del mercado de fichajes.
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Kervin Arriaga fue presentado como nuevo jugador del AEK Atenas de Grecia. Los griegos compraron al hondureño y son los vigentes campeones del fútbol griego.
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El experimentado defensor hondureño David Mendoza fue anunciado como fichaje del Vida.

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Joshua Montano es nuevo jugador del Independiente Petrolero, club de la Primera División de Bolivia. El futbolista cuenta con nacionalidad hondureña y boliviana, por lo que podrá continuar su carrera profesional en el fútbol boliviano.

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Ricardo Majano, exportero de Cuervos e Independiente, se marchó al extranjero para unirse al Progreso FC de la primera división de Belice.
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El Real España dio de baja al defensor uruguayo Juan Capeluto, quien se marcha sin pena ni gloria del cuadro aurinegro.
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El defensor uruguayo Juan Capeluto es nuevo jugador del CD Choloma tras ser dado de baja por Real España.
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Kevin Guevara fue anunciado como fichaje del Estrella FC de Santos Guardiola, club de la Liga de Ascenso de Honduras.
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Desde Costa Rica informan de que Jeaustin Campos es uno de los candidatos para ser nuevo DT del Herediano.

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Sorpresa: El centrocampista hondureño Héctor Castellanos jugará en el Estrella FC de Santos Guardiola, club de la Liga de Ascenso de Honduras.
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El Club Deportivo Olimpia ha concretado la incorporación del joven futbolista Víctor Alonso Canales, una de las apuestas del conjunto blanco para fortalecer su proyecto y seguir desarrollando talento. El jugador se caracteriza por su buen manejo del balón, técnica individual y visión de juego, cualidades que le han permitido llamar la atención del cuerpo técnico.
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El jugador hondureño Rigoberto Rivas ha sido confirmado que seguirá en el Kocaelispor de la Liga de Turquía.
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El hondureño Richard Martínez no continuará en el Girona FC después de casi tres temporadas en el club.
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Edrick Menjívar habló de su futuro y un posible interés del Saprissa: "Yo entiendo que mi nombre genera en las redes, pero de mi futuro hablaré en diciembre. La única persona que puede decir que va a pasar conmigo es mi persona, ningún periodista ni ninguna persona con un micrófono. Ese anuncio lo daré yo cuando tenga que darlo", dijo.
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Marathón está interesado en concretar el fichaje del experimentado delantero Choco Lozano.
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Un gran movimiento de mercado sacude el fútbol nacional, pues el delantero español Diego Llorente llegó a Honduras para convertirse en la nueva alta de la Liga Nacional. El atacante aterrizó en el país para firmar con el Independiente de Siguatepeque.
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Abneet Bharti, defensor central nacido en India, no jugará en Choloma a pesar de que sí llegó al país. El asiático de 28 años al final no firmó contrato con el cuadro Maquilero; Héctor Vargas quería ver sus condiciones antes de aprobar su contratación, pero el jugador se puso renuente y dejo claro que si no lo firmaban antes no iba a saltar a los entrenos.
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