Olimpia firma jugador, Motagua por fichaje, español llega y extranjero huye de Honduras

Edrick Menjívar habló de su futuro y un posible interés del Saprissa: "Yo entiendo que mi nombre genera en las redes, pero de mi futuro hablaré en diciembre. La única persona que puede decir que va a pasar conmigo es mi persona, ningún periodista ni ninguna persona con un micrófono. Ese anuncio lo daré yo cuando tenga que darlo", dijo.