Olimpia firma jugador, Motagua por fichaje, español llega y extranjero huye de Honduras

El mercado de fichajes del fútbol hondureño sigue dejando novedades, con importantes movimientos entre altas, bajas y posibles incorporaciones.
Pedro Atala, presidente del Motagua, confirmó que el conjunto azul todavía tiene la posibilidad de incorporar a un último futbolista en las próximas horas, por lo que no se descarta un nuevo movimiento en el plantel antes del cierre del mercado de fichajes.
Kervin Arriaga fue presentado como nuevo jugador del AEK Atenas de Grecia. Los griegos compraron al hondureño y son los vigentes campeones del fútbol griego.
El experimentado defensor hondureño David Mendoza fue anunciado como fichaje del Vida.
Joshua Montano es nuevo jugador del Independiente Petrolero, club de la Primera División de Bolivia. El futbolista cuenta con nacionalidad hondureña y boliviana, por lo que podrá continuar su carrera profesional en el fútbol boliviano.
Ricardo Majano, exportero de Cuervos e Independiente, se marchó al extranjero para unirse al Progreso FC de la primera división de Belice.
El Real España dio de baja al defensor uruguayo Juan Capeluto, quien se marcha sin pena ni gloria del cuadro aurinegro.
El defensor uruguayo Juan Capeluto es nuevo jugador del CD Choloma tras ser dado de baja por Real España.
Kevin Guevara fue anunciado como fichaje del Estrella FC de Santos Guardiola, club de la Liga de Ascenso de Honduras.
Desde Costa Rica informan de que Jeaustin Campos es uno de los candidatos para ser nuevo DT del Herediano.
Sorpresa: El centrocampista hondureño Héctor Castellanos jugará en el Estrella FC de Santos Guardiola, club de la Liga de Ascenso de Honduras.
El Club Deportivo Olimpia ha concretado la incorporación del joven futbolista Víctor Alonso Canales, una de las apuestas del conjunto blanco para fortalecer su proyecto y seguir desarrollando talento. El jugador se caracteriza por su buen manejo del balón, técnica individual y visión de juego, cualidades que le han permitido llamar la atención del cuerpo técnico.
El jugador hondureño Rigoberto Rivas ha sido confirmado que seguirá en el Kocaelispor de la Liga de Turquía.
El hondureño Richard Martínez no continuará en el Girona FC después de casi tres temporadas en el club.
Edrick Menjívar habló de su futuro y un posible interés del Saprissa: "Yo entiendo que mi nombre genera en las redes, pero de mi futuro hablaré en diciembre. La única persona que puede decir que va a pasar conmigo es mi persona, ningún periodista ni ninguna persona con un micrófono. Ese anuncio lo daré yo cuando tenga que darlo", dijo.
Marathón está interesado en concretar el fichaje del experimentado delantero Choco Lozano.
Un gran movimiento de mercado sacude el fútbol nacional, pues el delantero español Diego Llorente llegó a Honduras para convertirse en la nueva alta de la Liga Nacional. El atacante aterrizó en el país para firmar con el Independiente de Siguatepeque.
Abneet Bharti, defensor central nacido en India, no jugará en Choloma a pesar de que sí llegó al país. El asiático de 28 años al final no firmó contrato con el cuadro Maquilero; Héctor Vargas quería ver sus condiciones antes de aprobar su contratación, pero el jugador se puso renuente y dejo claro que si no lo firmaban antes no iba a saltar a los entrenos.