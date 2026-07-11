Argentina vs Suiza, EN VIVO, Mundial 2026, cuartos de final: Hora y dónde verlo

Kansas City, Estados Unidos.

Argentina y Suiza bajarán el telón este sábado a los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que definirá al último clasificado a las semifinales de la máxima cita del fútbol. La Albiceleste llega con el cartel de favorita y con la misión de mantener vivo el sueño de defender la corona, mientras que el conjunto helvético intentará seguir sorprendiendo en un torneo en el que ha demostrado ser un rival incómodo y muy difícil de vencer. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, el gran líder y máxima figura de la selección argentina. El capitán continúa siendo el referente futbolístico y anímico del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que una vez más deposita en su talento gran parte de las esperanzas para alcanzar una nueva semifinal mundialista. A su alrededor, la Albiceleste buscará imponer su jerarquía y confirmar el buen momento que atraviesa en la competición.

Argentina afronta este compromiso con la moral por las nubes luego de protagonizar una espectacular remontada frente a Egipto en la ronda anterior, un partido que parecía perdido y que terminó resolviendo gracias a su capacidad de reacción, personalidad y calidad individual. Esa victoria reforzó la confianza del campeón del mundo, que ahora pretende dar otro paso hacia la defensa del título. Del otro lado estará una Suiza que, sin hacer demasiado ruido, ha construido una campaña muy sólida. El combinado europeo ha basado su éxito en el orden táctico, la disciplina defensiva y la efectividad en los momentos decisivos. Su clasificación a los cuartos de final llegó tras eliminar en la tanda de penales a una de las grandes favoritas del torneo, Colombia, resultado que confirmó que los suizos tienen argumentos para competir de igual a igual contra cualquier selección. El encuentro promete un intenso choque de estilos entre la creatividad y el poder ofensivo de Argentina frente a la organización y fortaleza colectiva de Suiza. Más allá del favoritismo albiceleste, el equipo europeo intentará dar uno de los grandes golpes del campeonato y seguir escribiendo una página histórica en el Mundial 2026.

El premio para el vencedor será enorme. Además de asegurar un lugar entre las cuatro mejores selecciones del planeta, el ganador del enfrentamiento entre Argentina y Suiza se citará en las semifinales con el vencedor de la llave entre Inglaterra y Noruega, en busca de un boleto para la gran final del Mundial 2026.

HORARIO Y DÓNDE VERLO EN HONDURAS

El Argentina vs Suiza de este sábado 11 de julio comenzará a partir de las 7 de la noche, hora de Honduras. En el territorio hondureño se podrá ver por la señales de Canal 5, Tigo Sports y FOX.

HORARIOS EN EL RESTO DEL MUNDO