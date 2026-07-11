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Barcelona ultima fichaje, giro con Vinicius-Real Madrid y toman decisión con Valverde

Barcelona cierra fichajes, City con refuerzos, nuevos detalles del Alemania Klopp, reunión del Real Madrid con Vini y Mou toma decisión con Valverde.

Barcelona ultima fichaje, giro con Vinicius-Real Madrid y toman decisión con Valverde
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Así marcha el mercado de fichajes este sábado 11 de julio: refuerzos, salidas y los últimos traspasos en el fútbol internacional.
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OFICIAL // El Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje del danés Hjulmand tras haber alcanzado un acuerdo con el Sporting CP. Firma hasta 2031.
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OFICIAL // El Villarreal ha traspasado al centrocampista argentino Thiago Ojeda al Valladolid, según informó este viernes el club groguet.
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OFICIAL // El técnico Jorge Jesus ha sido el elegido para asumir el cargo de seleccionador de Portugal como sustituto del español Roberto Martínez, anunció este viernes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en redes sociales.
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OFICIAL // El Getafe anunció este sábado el traspaso del extremo dominicano Peter Federico al Górnik Zabrze polaco, una operación que eleva a ocho las bajas del conjunto azulón este verano tras las salidas de Mauro Arambarri (River Plate), Luis Milla (Como), Juan Iglesias (Sevilla), Coba da Costa (Al-Kholood) y de Diego Rico, Domingos Duarte y Allan Nyom, cuyos contratos expiraron el pasado 30 de junio.
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OFICIAL //El español Mario Gila, exfutbolista del Real Madrid, se convirtió este viernes en nuevo jugador del Milan con contrato hasta 2031, procedente del Lazio, informó el conjunto 'nerazzurro' en un comunicado.
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OFICIAL // El Sevilla y el Venezia han acordado este sábado las condiciones para el traspaso al club italiano del delantero nigeriano Akor Adams, por quien el recién ascendido a la Serie A abonará un fijo de 16,8 millones de euros más un variable que oscilará entre los 4 y los 7 millones extras.
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OFICIAL // El Manchester City ha confirmado la salida de Sverre Nypan en calidad de cedido. Ahora, jugará para el Lommel SK de Noruega.
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El Sevilla y la Fiorentina negocian el traspaso del lateral izquierdo hispanoargentino Joaquín Martínez 'Oso' al club italiano por unos 12 millones de euros, según adelanta este sábado el diario milanés 'La Gazzetta dello Sport' y han confirmado a EFE fuentes de la operación.
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Tuttosport informa que el Aston Villa está pidiendo 10 millones de euros por Emiliano 'Dibu' Martínez, sin embargo, desde la Juventus nos están dispuestos a pagarlo.
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Reporta Kicker, que tras su buen Mundial, el Bayern Múnich tudia su traspaso del portero paraguayo Orlando Gill.
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El periodista de Bild Christian Falk detalla que el Bayern Múnich estaría siguiendo de cerca la situación de Jules Koundé.
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Sport Mediaset detalla que el Manchester United pondría nada más y nada menos que casi 50 millones de euros en la mesa por Manu Koné.
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Diario Marca informa que el Chelsea habría puesto el precio de Garnacho en unos 55 millones de euros.
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Según reportan varios medios, el Chelsea estaría evaluando el fichaje de Julián Quiñones, quien anotó 4 tantos en el Mundial 2026.
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El interés del Paris Saint-Germain en el fichaje del delantero del Barcelona Ferran Torres, reportado por varios medios, pone en duda el futuro del internacional español, que termina contrato con el club catalán el 30 de junio de 2027.
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La Federación Alemana de Fútbol confirmo este sábado haber llegado con Jürgen Klopp a "un entendimiento sobre puntos clave de un potencial acuerdo" como seleccionador nacional.
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La Gazzetta dello Sport informa que el neerlandés Van Dijk, es uno de los sueños del Milan para reforzar la zona baja.
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El Barcelona ultima la incorporación del delantero alemán del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, de 24 años, a cambio de 22 millones de euros fijos más otros siete en variables, unas cifras que adelantó el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano y han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.
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Aunque desde el club catalán remarcan que las negociaciones aún no están cerradas, sí admiten que existe un acuerdo verbal a falta de formalizar toda la documentación.
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Fabrizio Romano detalla que el Real Madrid y Vinicius habrían pactado una reunión con los agentes para dejar encaminado el tema de su renovación. Ambos quieren continuar con el vínculo.
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OFICIAL // El Manchester City ha fichado a Jeremy Monga, de 17 años, procedente del Leicester City, jugador inglés que firma un contrato de cinco años, hasta 2031, informó el club en un comunicado.
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OFICIAL // Asimismo, anunció la incorporación del guardameta, Pierce Charles. Llega procedentedel Sheffield Wednesday.
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Después de lo sucedido con Tchouameni, se hablaba de la salida de alguno de los dos en este mercado de Fichajes, sin embargo, el Real Madrid y Mourinho han decidio mantenerlo en la plantilla.
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Informa Fabrizio Romano que el Barcelona busca el fichaje de Jesse Bisiwu y ha lanzado una oferta de alrededor de 9 millones al Brujas.
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