Exnovia de Bad Bunny logra avance en demanda; pide 40 millones de dólares

Durante el proceso también trascendió que representantes del artista intentaron negociar con De La Cruz antes del lanzamiento de "Dos Mil 16". Según el expediente, le ofrecieron inicialmente 2,000 dólares por la utilización del audio, propuesta que ella rechazó y tras la cual tampoco autorizó que su voz continuara siendo explotada comercialmente. Pese a esa negativa, la frase fue utilizada en conciertos celebrados en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en julio de 2022, además de campañas promocionales y otros contenidos relacionados con Bad Bunny. La demandante sostiene que esa exposición no autorizada incluso le provocó afectaciones emocionales que requirieron asistencia psicológica.