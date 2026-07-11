Christopher Nolan reflexiona sobre 'La Odisea', su nueva película

Holland admitió a EFE que su personaje (Telémaco) idealiza a su padre, que se ha convertido en un mito, en una leyenda. Él "cree en esa leyenda", así que -agregó- disfrutó "mucho interpretando esa mirada llena de asombro". "Lo que más me gusta del guión y del poema es su actualidad; como joven de mi generación, pude identificarme con muchas de las cosas que sucedían a lo largo de la historia. Y creo que se trata de amor, de lealtad, del deseo de pertenecer, del fracaso y de afrontar las consecuencias", dijo el actor, de 30 años.