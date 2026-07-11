El Niño podría afectar a Honduras con más calor y lluvias irregulares

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras podría enfrentar un clima más extremo e irregular en los próximos meses debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que, según organismos meteorológicos internacionales, tiene altas probabilidades de alcanzar una intensidad fuerte entre finales de 2026 e inicios de 2027.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que entre julio, agosto y septiembre de 2026 el fenómeno evolucione rápidamente hacia un episodio fuerte en Centroamérica y el Caribe, con efectos en las lluvias, la agricultura, el abastecimiento de agua y la economía.

Sin embargo, esto no significa que Honduras dejará de recibir lluvias ni que todo el país enfrentará sequía al mismo tiempo. El Niño suele provocar un clima más variable, con periodos prolongados de calor, pausas en las precipitaciones en algunas regiones y lluvias intensas que pueden ocasionar inundaciones repentinas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que existe un 81 % de probabilidad de que El Niño alcance una categoría muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026, lo que lo convertiría en uno de los episodios más intensos desde que comenzaron los registros en 1950.