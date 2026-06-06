Scaloni hace dolorosa confesión y sorprende con lo que dice de Honduras

Houston, Estados Unidos.

Tras la victoria de Argentina por 2-0 sobre Honduras, en uno de sus últimos compromisos de preparación antes del inicio del Mundial de 2026, el seleccionador Lionel Scaloni compartió sus valoraciones sobre el rendimiento de la Albiceleste y también tuvo palabras de respeto y reconocimiento hacia la Bicolor. El entrenador argentino compareció ante los medios con cautela al referirse a las aspiraciones de su equipo en la próxima Copa del Mundo, donde buscará defender el título conquistado en Qatar 2022. Sin embargo, antes de hablar sobre el torneo, abordó una de las noticias más sensibles de los últimos días: la baja del defensor Leonardo Balerdi de la lista definitiva de 26 convocados.

Scaloni explicó que la lesión muscular sufrida por el zaguero terminó siendo más grave de lo esperado y que, pese a la esperanza inicial, finalmente se tomó la difícil decisión de excluirlo de la convocatoria mundialista. “Ayer teníamos la esperanza de que no fuera lo que parecía. Al final se confirmó. Lamentablemente tenemos que darlo de baja porque no cumple los requisitos mínimos para poder ayudarnos en la fase de grupos. Era demasiado arriesgado. Con todo el dolor del mundo tuve que hablar con él y comunicarle que no iba a formar parte de la Copa”, manifestó el técnico.

El estratega no ocultó el afecto que siente por el jugador y confesó que la noticia impactó emocionalmente al grupo. “Tengo un cariño muy grande por él, porque desde el primer día que empecé a dirigir a la Selección Sub-20 formó parte del proceso y había trabajado muchísimo para estar aquí. Hablé lo que tenía que hablar con él y es una lástima. Afrontar este partido fue difícil porque todo el grupo quedó un poco tocado por lo que le pasó. Creo que lo sacamos adelante de la mejor manera, pero de ayer a hoy pasamos momentos muy duros”, agregó.

Respecto al futbolista que ocupará el lugar vacante en la convocatoria, Scaloni aseguró que todavía no ha tomado una decisión definitiva. El entrenador considera que existen otros jugadores con molestias físicas y prefiere esperar antes de realizar cualquier movimiento. “Creemos que no estamos al cien por cien con varios jugadores y vamos a esperar. Tenemos otro partido más para sacar conclusiones sobre lo que el equipo necesita. La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con otros compañeros también. No queremos apresurarnos porque podríamos tomar una decisión equivocada”, explicó.

SU OPINIÓN SOBRE HONDURAS

Además de analizar la actualidad de su selección, Scaloni dedicó elogios al combinado hondureño, destacando el nivel mostrado por el equipo dirigido por José Francisco Molina. “Honduras es una buena selección. Hicimos un gran partido, más allá de que lógicamente no cada vez que se llega al área se puede convertir un gol. Lo importante es generar situaciones de peligro y el equipo lo hizo constantemente. Hemos creado oportunidades y eso es algo muy positivo. Siempre es mejor que el equipo produzca ocasiones de gol, y hoy lo conseguimos”, señaló. Finalmente, el técnico campeón del mundo fue consultado sobre la posibilidad de conquistar un histórico bicampeonato en la Copa del Mundo de 2026. Fiel a su estilo prudente, evitó hablar de objetivos grandilocuentes y dejó claro que su enfoque está puesto en el trabajo diario.