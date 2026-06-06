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Argentina vs Honduras, EN VIVO hoy: Hora y dónde ver el amistoso de lujo

La Bicolor pondrá a prueba a la actual campeona del mundo en un amistoso de lujo previo al inicio del Mundial 2026.

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 10:35 -
  • Lesly Gutiérrez
Argentina vs Honduras, EN VIVO hoy: Hora y dónde ver el amistoso de lujo

Honduras se enfrenta esta noche a Argentina en el amistoso previo al Mundial 2026.
Houston, Estados Unidos.

¡Se vuelven a ver las caras! La Selección de Honduras, con José Francisco Molina al mando, encara su segundo desafío y medirá sus fuerzas este sábado en un amistoso de lujo ante la actual campeona del mundo, Argentina.

El Kyle Field, College Station, Texas será el escenario de esta noche, uno que promete una fiesta en cuanto al ambiente y lo deportivo, esto como previa a lo que pasará en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La 'Albiceleste' parte como favorita y, pese a las bajas confirmadas de figuras como Emiliano 'Dibu' Martínez, Nahul Molina, Julián Álvarez y la duda con Lionel Messi, buscará defender su honor ante una Bicolor que está en su etapa inicial de la mano del estratega español.

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Un nuevo capítulo se escribirá esta noche, esto recordando a su último encuentro previo al Mundial de Qatar 2022, mismo que terminó conquistando Argentina. En aquel encuentro, los sudamericanos golearon por 3-0 a la "H" en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Sobre si era una cábala enfrentar a la Bicolor, Lionel Scaloni fue tajante en conferencia de prensa: "No es una cábala, seguro que no". Posteriormente, resaltó el nivel de su rival de esta noche: "Honduras no es una selección simple donde están los mejores del país, nosotros jugamos dos amistosos en Argentina y se nos complicó. Nosotros siempre estamos alertas, es una Selección que estuvo a nada de clasificar al Mundial, pero lo enfrentaremos con respeto sabiendo que tienen buenos jugadores.

Para Honduras representa un amistoso de lujo y que sirve como preparación en el nuevo proceso de la mano de Molina, entrenador que se reencuentra con Scaloni tras compartir en el mismo equipo hace unos años: "Es un placer volver a verlo, enfrentarlo a él, me alegra por sus éxitos, fue compañero mío durante seis años en Deportivo La Coruña, vamos a saludarnos, darnos un abrazo y recordar una anécdota de los viejos tiempos", dijo el español en la previa.

Posteriormente fue consultado sobre la posible ausencia de Messi y fue claro: "Argentina con Messi puede ser algo mejor, pero nosotros no hemos venido aquí a jugar contra Messi, sino con Argentina".

El escenario está listo y sus protagonistas a la espera. El Argentina vs Honduras servirá como ensayo final para los dirigidos por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 en donde comparte grupo con Algeria, Jordania y Austria.

Hora y dónde ver el amistoso Argentina vs Honduras

El duelo entre argentinos y hondureños está programado para este sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas a las 6:00 p.m. (hora de Honduras, 8:00 pm ET de EUA). Los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro a través de TVC en Honduras y por la señal de ESPN Deportes y la plataforma de streaming Disney+ en Estados Unidos.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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