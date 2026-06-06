Argentina vs Honduras, EN VIVO hoy: Hora y dónde ver el amistoso de lujo

Houston, Estados Unidos.

La 'Albiceleste' parte como favorita y, pese a las bajas confirmadas de figuras como Emiliano 'Dibu' Martínez, Nahul Molina, Julián Álvarez y la duda con Lionel Messi, buscará defender su honor ante una Bicolor que está en su etapa inicial de la mano del estratega español.

El Kyle Field, College Station, Texas será el escenario de esta noche, uno que promete una fiesta en cuanto al ambiente y lo deportivo, esto como previa a lo que pasará en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¡Se vuelven a ver las caras! La Selección de Honduras , con José Francisco Molina al mando, encara su segundo desafío y medirá sus fuerzas este sábado en un amistoso de lujo ante la actual campeona del mundo, Argentina.

Un nuevo capítulo se escribirá esta noche, esto recordando a su último encuentro previo al Mundial de Qatar 2022, mismo que terminó conquistando Argentina. En aquel encuentro, los sudamericanos golearon por 3-0 a la "H" en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Sobre si era una cábala enfrentar a la Bicolor, Lionel Scaloni fue tajante en conferencia de prensa: "No es una cábala, seguro que no". Posteriormente, resaltó el nivel de su rival de esta noche: "Honduras no es una selección simple donde están los mejores del país, nosotros jugamos dos amistosos en Argentina y se nos complicó. Nosotros siempre estamos alertas, es una Selección que estuvo a nada de clasificar al Mundial, pero lo enfrentaremos con respeto sabiendo que tienen buenos jugadores.

Para Honduras representa un amistoso de lujo y que sirve como preparación en el nuevo proceso de la mano de Molina, entrenador que se reencuentra con Scaloni tras compartir en el mismo equipo hace unos años: "Es un placer volver a verlo, enfrentarlo a él, me alegra por sus éxitos, fue compañero mío durante seis años en Deportivo La Coruña, vamos a saludarnos, darnos un abrazo y recordar una anécdota de los viejos tiempos", dijo el español en la previa.

Posteriormente fue consultado sobre la posible ausencia de Messi y fue claro: "Argentina con Messi puede ser algo mejor, pero nosotros no hemos venido aquí a jugar contra Messi, sino con Argentina".

El escenario está listo y sus protagonistas a la espera. El Argentina vs Honduras servirá como ensayo final para los dirigidos por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 en donde comparte grupo con Algeria, Jordania y Austria.