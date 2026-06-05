Lo último que informan sobre el estado de Messi previo al Argentina-Honduras

Houston, Argentina.

Buenas noticias para la Selección de Argentina y para todos sus aficionados. Lionel Messi continúa mostrando avances positivos en su recuperación física y este viernes volvió a trabajar junto al resto de sus compañeros, una señal alentadora a un día del amistoso ante Honduras.

Durante la sesión de entrenamiento desarrollada en Texas, el capitán argentino se incorporó a gran parte de los ejercicios colectivos. Aunque fue uno de los últimos futbolistas en aparecer sobre el terreno de juego, rápidamente se integró a la dinámica del grupo tras recibir indicaciones del preparador físico Luis Martín.

El rosarino participó con normalidad en las actividades programadas por el cuerpo técnico. Realizó los trabajos de calentamiento, ejercicios de velocidad y diferentes movimientos de intensidad junto a los jugadores que se encuentran en plenas condiciones físicas, dejando atrás las tareas diferenciadas que había venido realizando en días anteriores.