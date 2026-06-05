¿Y Messi? El poderoso 11 que postula Argentina para enfrentar a Honduras

Para este duelo, la presencia de Messi todavía no está confirmada: "No queremos arriesgarlos en estos partidos y la idea es que no formen parte de estos dos amistosos, de este seguro que no, del segundo hay una posibilidad. Leo viene bien, ya se entrenó una parte con el grupo, ya no esté diferenciado y puede ser que forme parte de estos partidos, puede ser este o el segundo, pero está bien", expuso Scaloni en conferencia de prensa.