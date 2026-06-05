¿Y Messi? El poderoso 11 que postula Argentina para enfrentar a Honduras

La Selección de Argentina se prepara para el duelo ante Honduras: varias bajas y este sería el 11 para el duelo en tierras norteamericanas.
La Albiceleste llegó este viernes a Texas y realizó su último entreno previo a enfrentar a la H.
PORTERO: Scaloni adelantó que Juan Musso será el arquero titular ante Honduras. "Va a estar Juan", dijo técnico en conferencia de prensa.
Lateral derecho: Nicolás Capaldo sería el elegido para este puesto ante las dudas de Montiel y Nahuel Molina.
Defensas: Nicolás Otamendi cubriría la zaga central en la muralla de la Albiceleste ante Honduras.
Defensas: Lisandro Martínez acompañaría a Otamendi en la zaga central ante la H.
Lateral izquierdo: Por el otro carril, Nicolás Tagliáfico sería el que partiría como titular en el primer amistoso de la etapa final rumbo al Mundial.
Centrocampistas: Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool, también apunta a la titularidad ante Honduras.
Centrocampista: Enzo Fernández, capitán del Chelsea, sería otro de los que estaría desde el inicio.
Centrocampista: Rodrigo De Paul también apunta para arrancar en el 11 titular de Scaloni ante Honduras.
Ataque: Thiago Almada sería una de las armas en la ofensiva y estaría por el carril izquierdo.
Ataque: Por el otro costado estaría Giuliano Simeone, hijo del entrenador Diego Simeone y jugador del Atlético de Madrid.
Ataque: Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, liderará en la ofensiva para el amistoso ante la Bicolor.
A excepción de Rulli, este sería el 11 titular de Argentina para el amistoso ante Honduras.
Para este duelo, la presencia de Messi todavía no está confirmada: "No queremos arriesgarlos en estos partidos y la idea es que no formen parte de estos dos amistosos, de este seguro que no, del segundo hay una posibilidad. Leo viene bien, ya se entrenó una parte con el grupo, ya no esté diferenciado y puede ser que forme parte de estos partidos, puede ser este o el segundo, pero está bien", expuso Scaloni en conferencia de prensa.
Emiliano 'Dibu' Martínez, el lateral derecho Nahuel Molina, el zaguero Cristian 'Cuti' Romero y Julián Alvarez., son otras de las bajas para este cotejo.
Argentina y Honduras se enfrentarán este sábado 6 de junio a partir de las 6:00 pm.