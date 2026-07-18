Mundial 2026: Mbappé habla de Messi y deja un pronóstico sobre la final que da de qué hablar

Miami, Estados Unidos.

Kylian Mbappé cerró un Mundial 2026 brillante en lo individual, aunque con un sabor amargo en lo colectivo tras la actuación de Francia. El delantero firmó un doblete en la derrota 6-4 frente a Inglaterra, en el partido por el tercer lugar, un resultado que dejó a los galos fuera del podio, pero que le permitió alcanzar un registro histórico. Con sus dos anotaciones, el atacante del Real Madrid llegó a 22 goles en la historia de las Copas del Mundo, superando de manera provisional los 21 tantos de Lionel Messi y convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo, al menos hasta que el capitán argentino dispute la final frente a España.

Pese a la histórica marca, Mbappé dejó claro que el récord individual no logra aliviar la decepción por el desenlace de Francia en el Mundial. Al comparecer ante los medios de comunicación tras la derrota, el capitán francés restó importancia a sus estadísticas y reconoció que su verdadera ilusión era volver a disputar una final y luchar por el título. Para el atacante de 27 años, los logros personales pasan a un segundo plano cuando el objetivo colectivo no se cumple. Aunque volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras del fútbol mundial, Mbappé abandonó el torneo con la sensación de que los récords no compensan el hecho de quedarse sin la posibilidad de pelear por una nueva Copa del Mundo.

DECLARACIONES DE MBAPPÉ

Mala primera parte: "Hubo dos partes muy distintas. En la primera, entiendo que algunos digan que fue una broma, que no respetamos la camiseta. Yo diría que fuimos más humanos. Desafortunadamente, nos quedamos completamente aturdidos. Nos despertaron de verdad. En la segunda parte, volvimos a ser jugadores de primer nivel, máquinas mentales que dejaron las emociones a un lado". El segundo tiempo: "Logramos hacer lo que sabemos hacer: ganar la segunda parte, pero al final, no ganamos. Es más una pena para el entrenador. Queríamos hacer algo por él, pero lamentablemente, la primera parte da la impresión de que lo decepcionamos. Pero no es así como queríamos sentirnos. Así es el fútbol; queremos agradecerle al entrenador todo lo que ha hecho. Este partido no empañará la leyenda de Didier Deschamps".