Scaloni destaca el nivel de Honduras: “No es una selección simple”

Estados Unidos.

Además, reveló que escogieron a Honduras no por cábala, sino porque es un equipo que los exigirá como lo hará Argelia en su primer partido de la Copa del Mundo.

El entrenador de la campeona del mundo le tiró muchas flores a José Francisco Molina, a quien considera su amigo, con quien compartieron seis años en aquel histórico Deportivo La Coruña que ganó la Liga en España. Dice que es ganador.

La conferencia de Lionel Scaloni , entrenador de la Selección de Argentina en la previa del juego ante Honduras, dejó muchas respuestas y sobre todo, se refirió a la Bicolor como un equipo complicado. No descarta que juegue Messi ante la H.

CONFERENCIA DE SCALONI

¿Cuál es la situación con Messi y qué plan tenés pensando en los amistosos?



La situación de los chicos que están entrenando aparte va mejorando y están bien. No queremos arriesgarlos en estos partidos y la idea es que no formen parte de estos dos amistosos, de este seguro que no, del segundo hay una posibilidad. Leo viene bien, ya se entrenó una parte con el grupo, ya no esté diferenciado y puede ser que forme parte de estos partidos, puede ser este o el segundo, pero está bien.

¿Quién atacará, Musso o Rulli, además del Indio Solari?

Primero mandar las condolencias a la familia. Para Argentina es una pena importante y en cuanto quién atajará, lo hará Juan Musso, el otro Rulli con la posibilidad de que Santi también tenga minutos, esa es la idea.

¿Cómo estabas hace cuatro años a cómo estás hoy, qué análisis haces?

No me acuerdo como estaba en este momento hace cuatro años, me imagino que de la misma manera con el inicio expectante de una Coipa del Mundo de hacerlo de lo mejor posible. No recuerdo el estado de ánimo que tenía, no creo que haya cambiado mucho.

¿Del 1 al 10 que tan confiado estás en no hacer cambios en la lista?

No sabré decirte puntuación, pero puede pasar, hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos seguros de que si uno no da la disponibilidad se queda afuera, por ahora venimos monitoreando, es la verdad y cuando llegue la etapa decisiva, tomaremos la decisión. Lo importante es que, si tomamos decisión y si un chico se queda afuera, muy dolido, pero ya veremos loa plazos de recuperación.

¿Queremos saber si hay alguna charla sobre el último Mundial de Leo?

Simplemente le escribí un mensaje y le dije, estás convocado, todos esperaban un anuncio, yo el primero, él hizo lo que hace todo jugador, esperar que todo jugador convoque, me dijo que iba a esperar. Solo el contacto cuando miré que era oportuno y le preguntamos y esa fue la respuesta.

¿Cuál fue el momento más desagradable cuando diste la lista?

No tengo uno en particular, ya tenía pensado los que iba a llamar porque son un montó y no van a entrar en la cabeza las excusas que le iba a decir. Nosotros ya tuvimos una situación igual y es horrible, mejor que se enteren cuando demos la lista. En cualquier caso, agradecimiento máximo a esos chicos que formaron parte de nuestros corazones por todo los que nos dieron, eso haremos hasta que estemos acá, dejar de lado el corazón sabiendo que hay decisiones muy duras que hasta momento estuvimos allí; el equipo está por delante y las decisiones son correctas.

En la previa del Mundial de Qatar se les consultó de que hay mucho vértigo, fue por lo que pasó en la Champions, armaste la lista. Nuestro equipo tiene una línea marcada de juego y no la vamos a traccionar, es inútil hablar de transiciones rápidas, equipo no va por allí. Si hay que modificar el equipo lo haré porque tenemos jugadores, hacer juego asociativo, todos juntos, pero si en un partido tenemos vértigo lo haremos. Nuestro trabajo es dar las herramientas que tenemos idea de juego.

¿Qué cosas de Honduras e Islandia ven con los rivales de primera ronda?

Primero que todo a Honduras lo dirige un gran amigo, un gran compañero que estuvo conmigo en el Deportivo La Coruña, que mañana lo saludará con afecto porque hemos vivido muchas cosas juntos. Honduras tiene similitudes no como Argelia, pero plantearemos nuestro partido, aunque los jugadores son diferentes. La idea más allá del rival está clara, es verdad que los partidos hoy no digo que sean incómodos sino tomar recaudos, no solo los que no van a jugar, sino todos, compartiremos los minutos con todos. Intentaremos hacer un buen partido. Islandia es difícil, es un rival complicado para las selecciones que han enfrentado, jugó ante Japón e Islandia y se las puso difícil.

¿Se puede gestionar minutos en la primera fase, sobre todo Messi?

La fase de grupo hay que jugarla y pasarla, si lo hacemos mejor, ojalá que el tercer partido podamos administrar, pero ya veremos al llegar los partidos. Los 26 son importantes, no hay ninguno de relleno, nosotros afrontaremos el primer partido intentando clasificar y ya después ya como vino.

¿No es cábala jugar contra Honduras?

No es una cábala, seguro que no.

¿Si no es una cábala para valorar a Honduras, entonces porqué lo han elegido en la previa de los últimos dos mundiales?

Siempre que me siento acá, Honduras no es una selección simple donde están los mejores del país, nosotros jugamos dos amistosos en Argentina y se nos complicó. Nosotros siempre estamos alertas, es una Selección que estuvo a nada de clasificar al Mundial, pero lo enfrentaremos con respecto sabiendo que tienen buenos jugadores.

¿Hay presión por ser campeones actuales?

Al final es un poco de lo que siempre decimos. Donde se ha jugado un Mundial Argentina siempre es animadora, a priori siempre da el máximo y ahora no cambiará siempre será dando lo mismo, esta camiseta requiere dar los partidos al máximo y es indispensable para nosotros siendo campeones del mundo. Estos chicos están acostumbrados a enfrentarlo, no sé si llamarle presión a esto, pero están acostumbrados a jugar estos encuentros.

¿Habrá cuidado de algunos jugadores en estos partidos?

Lo único que se toma como recaudo es lo de los minutos y el resto hay que salir a la cancha a darlo todo, administra los minutos.

¿Qué recuerdos tienes de Molina para recordar y ver qué puedes mostrar en la cancha?

Te podés llevar una sorpresa, nadie pensaba que yo iba a ser entrenador, Molina es un ganador, ha estado en grandes equipos, atacando en la Selección española. Espero que le dé a Honduras lo que le es como tipo, hemos tenido muchas batallas juntos. Ojalá le dé a Honduras lo que necesita, es un gran tipo.