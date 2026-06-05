Honduras, a punto de cerrar amistoso ante otra mundialista: tres selecciones en lista

Houston, Estados Unidos.

La Selección Nacional de Honduras calienta motores para el juego amistoso ante la campeona del mundo, Argentina, y durante la previa se ha conocido que la FFH está cerca de cerrar otro choque de preparación.

La Bicolor hondureña viajó a suelo estadounidense para el partido contra la albiceleste, días antes se mencionaba que se haría oficial otro amistoso; "Estamos trabajando en ello, no es fácil porque en esta fecha muchas selecciones quieren comercializar el partido", dijo en su momendo Francis Hernández.

Honduras se concentró en Houston, Texas, desde el pasado lunes 1 de junio, donde han estado trabajando bajo las órdenes de José Francisco Molina, quien desea tener el grupo por unos días más en estas fechas previo al Mundial United 2026.

Se ha conocido que hay tres selecciones en lista, con quien se jugaría este otro amistoso, una de ella es Suiza, quien se ve poco probable, al igual que Croacia.

La candidata y la que se ha venido manejando desde hace unas semanas atrás es la africana Ghana, quien llega de caer ante México y de igualar contra Gales.

Ghana jugó su último partido el 2 de este mes de junio, y debuta en el Mundial 2026 hasta el 17 contra Panamá, rival del área de Concacaf, razón por la que se maneja el choque contra la 'H'.

En un dado caso se llegara a confirmar el partido, sería el martes 9 de junio en Washington D. C., la mala noticia es que sería a puerta cerrada y tampoco sería televisado.

Desde el cuerpo técnico de la Selección de Honduras lo ven con buenos ojos porque José Molina tendría más días al grupo a su disposición y de igual forma, enfrentar a un equipo mundialista.