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De la Fuente elogia a España y lo que le dijo a Scaloni tras ganarle el Mundial

El entrenador resaltó el trabajo de Scaloni y se rindió ante sus jugadores tras ganar la copa del Mundial 2026.

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 18:12 -
  • Agencia EFE
De la Fuente elogia a España y lo que le dijo a Scaloni tras ganarle el Mundial

Luis de la Fuente durante el partido entre Argentina y España en la final del Mundial 2026.

 Foto: EFE
Estados Unidos.

Luis de la Fuente, seleccionador español, expresó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo con una victoria por 1-0 en la final ante Argentina, que esta “generación de futbolistas” es un “ejemplo” para España.

Asimismo, el estratega español indicó que “juntos” son “más fuertes” y recalcó su “orgullo” de haberlos acompañado a la cima. El técnico estaba “muy emocionado”, cuando echa “la vista atrás”, tras el triunfo.

“Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud español, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie”, afirmó en declaraciones a ‘TVE’ al término del choque.

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“Especialmente, mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor”, resaltó.

Para él, el partido se podría haber “decantado bastante antes”. “Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ (Martínez) ha impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”, apuntó.

Sobre Scaloni, Luis de la Fuente resaltó: "Nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias. Aprovecho para agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado. Me explicó lo difícil que es estar aquí, lo que es competir en partidos de este calibre. Es una persona a la que escucho mucho y de la que intento aprender siempre".

"Tiene que estar muy feliz, muy contento, tiene todavía un grandísimo recorrido. Le dije 'Leo, eres joven, eres mejor que yo, te queda mucho fútbol'", añadió.

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Agencia EFE
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